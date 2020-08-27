Невеста для Коленьки: «принцессы» для младшего Лукашенко

Хотя парень еще юн для женитьбы - мы решили пофантазировать, кто из дочерей мировых лидеров будет хорошо смотреться рядом с красавцем.

Коля Лукашенко приковывает взгляды не меньше, чем его отец в такое беспокойное время.

Парень неустанно следует за Александром Григорьевичем, словно талисман на удачу. Он растет не по дням, а по часам и уже обогнал в росте отца. А значит, что в скором времени Коля начнет заводить романы.

Что ж, мы решили пофантазировать и представили, кто из юных дочерей сильных мира сего может стать выигрышной партией для двухметрового белорусского «принца».

Подробнее о потенциальных невестах Лукашенко-младшего смотрите в видео Teleprogramma.pro.