«Губа — не дура»: как выглядит новая девушка внука Михалкова, которая заменила Ксению Пунтус

Внук Никиты Михалкова – 19-летний Андрей Баков, пока в семейном киноделе особо себя не проявил. Но зато стал известен романами с юными красотками из модельного бизнеса. И скандалами, с ними связанными.

Любовь зла или несчастный случай?

Не так давно внук Никиты Михалкова Андрей Баков расстался со своей девушкой – 21-летней моделью Ксенией Пунтус. Напомним, девушка выпала из окна его квартиры в январе этого года.

Ксению нашли под окнами квартиры с множественными переломами и травмами. Многие обвиняли в случившимся самого Андрея, но Пунтус быстро опровергла слухи, признавшись, что внук Михалкова здесь совершенно не причем, а инцидент назвала «нелепой случайностью».

Поднимаем планку

Молодому «Алену Делону» долго скучать не пришлось – уже совсем скоро он нашел новую спутницу. Его возлюбленной стала 18-летняя модель Евгения Макарова. В Сети и на западных подиумах она больше известна как Jolie Alien.

Евгения обладает незаурядной внешностью – большие голубые глаза, кудрявые светло-русые волосы, прекрасная фигура. В этом Баков точно не изменяет своим вкусам, ведь она похожа на Ксению Пунтус.

Девушка делает успешную карьеру: сотрудничает со многими люксовыми брендами, путешествует по всему миру, принимает участие в показах Louis Vuitton, Valentiono, Haute Couture, Victoria Beckham, а также участвует в съемках клипов.

Одним из них стал клип на песню «Девочка» музыканта Василия Зоркого, где она исполнила главную роль.

Чем завершится новый роман?

Молодая пара не афиширует отношения: в соцсетях не найти фотографий с совместного отдыха или вечерних прогулок Евгении и Андрея.

Но внимательным подписчикам модели удалось разглядеть на одном из фото Андрея Бакова по прическе и фамильной родинке над губой.

Что будет дальше – покажет время. А мы желаем Андрею удачи в личной жизни!