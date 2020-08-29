Роковое падение: что могло стать причиной смерти Валентины Легкоступовой

На прошлой неделе в Москве похоронили 54-летнюю Валентину Легкоступову. В июле мама певицы стояла в церкви рядом с дочерью на ее венчании, а через месяц в церкви Валюшу отпевали. Исполнительница нестареющего хита «Ягода-малина» планировала начать новую жизнь. «Юрочка — моя лебединая песня, повезло мне с ним!» — так говорила Валентина о своем новоиспеченном супруге, яхтсмене Юрии Фирсове. Он стал третьим мужем певицы, и именно его близкие Легкоступовой винят в трагедии.

Яхта, парус

Как появился в жизни Легкоступовой яхтсмен Фирсов? Оказывается, еще в 80-е Юрий был поклонником Легкоступовой, а пять лет назад написал ей сообщение в Фейсбуке, звал Валю на регату, она тактично отказывалась. У обоих были семьи, поэтому довольствовались лишь перепиской.

Легкоступова жила тогда на Тенерифе — сбежала со вторым мужем Алексеем Григорьевым и сыном Матвеем на Канары, чувствуя себя на родине невостребованной артисткой. На Канарах артистка успешно вела свой риэлторский бизнес, давала уроки вокального мастерства — ведь Легкоступова в Гнесинке была ученицей Кобзона и сама потом преподавала в академии музыки. Смогла купить добротный дом на Тенерифе, открыть продюсерский центр, иногда летала выступать на родину…

Счастливо и в достатке Валентина прожила на Канарах пять лет. А три года назад вдруг вернулась. По версии Легкоступовой, случилось это из-за того, что заболели отец и свекор. По версии Фирсова, причина была другой — сын Валентины связался с плохой компанией и влип на Тенерифе в неприятную историю, из-за чего пришлось продавать дом и срочно увозить парня.

В России Легкоступова сначала пожила какое-то время с родителями в Феодосии — на сколько смогла, продлила жизнь папе, похоронила его, поддержала маму и вернулась в Москву. Причем в Феодосии восемь месяцев певица проработала начальником городского отдела культуры. В Москве обустроилась в квартире у метро «Текстильщики», изредка выступала на заказниках, участвовала в телешоу.

От второго мужа Легкоступова ушла почти два года назад: они прожили 20 лет. «Не получился из Леши продюсер!» — сетовала Легкоступова. Когда коллеги спрашивали, не стала ли причиной развода выпивка, Валя отвечала: «Мужчины все выпивают». Официальный развод Легкоступова оформила недавно, когда в ее жизни начались перемены.

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В октябре 2019-го Легкоступова приняла приглашение Юрия Фирсова прилететь в Турцию на регату. Вернувшись, обозначила в соцсетях статус — «в отношениях». А Фирсов в это время сообщил своей жене о разводе — оставил ей квартиру, но продолжил видеться с 16-летней дочкой. Также у Юрия есть взрослый сын от первого брака. И у Легкоступовой дети от двух предыдущих браков: 29-летняя Анетта Бриль (замужем, две дочки) и уже упомянутый 19-летний студент Матвей.

Легкоступова всем подружкам рассказала, что никогда так не любила и очень счастлива. В июне в программе «Судьба человека» Валентина не сдерживала эмоций, сообщая о скорой свадьбе:

«Юрочка — мастер спорта международного класса, первый в России человек, кто прошел в одиночку Атлантику. Вижу в нем свое зеркальное отражение по энергетике, даже внешне мы с ним похожи. Это любовь с первого взгляда — увидела и что-то перевернулось внутри!»

В июле Фирсов на яхте приплыл в Сочи, где они с Валей и расписались. Оттуда рванули в Крым — обвенчались. Потом прилетели в Москву. В сентябре у Вали была пара концертов, а потом по плану — пышная свадьба на яхте во время греческой регаты. Фирсов рассказал, что к зиме они собирались переезжать: «Валя получила разрешение на работу в Испании с видом на жительство…»

Легкоступова запланировала возвращение на Тенерифе, хотела начать там новую жизнь с новым мужем. Валентина и Юрий даже татуировки одинаковые сделали на руке — парус и инициалы друг друга.

Роковое падение

Что же привело к смерти артистки? Почему она оказалась с Юрием в наркологической клинике? Певица Катя Семенова, снимавшаяся с Легкоступовой в проекте «Три аккорда», подтверждает слова близких Валентины: никто никогда не видел ее пьяной.

Бокал шампанского или 50 граммов коньяка — максимум, что позволяла себе Легкоступова. Она физически не переносила алкоголь — поднималось давление, болела голова.

Поэтому, когда дочь певицы Анетта подтвердила информацию о том, что Легкоступова лежала в наркологической клинике, друзья были в шоке.

«Отвезла маму и Фирсова Ю. в наркологическую больницу я со своим супругом 6 августа. Они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но моя мама ранее никем не была замечена в употреблении спиртных напитков. Поэтому я и забила тревогу, не понимая, как такое могло произойти?» — писала Анетта в соцсетях.

Дочь певицы приехала в квартиру мамы, после того как та долгое время не отвечала на ее звонки. Точнее, трубку брал ее новый муж и всякий раз отвечал: мол, Валя спит или занята. Бриль не сразу помчалась к матери — не хотела лезть в личную жизнь. Когда молодожены приехали после венчания из Крыма и поселились в московской квартире Легкоступовой, их уединению не спешили мешать.

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Как выяснилось уже сейчас, Юрий Фирсов после долгих плаваний сходил на сушу, где сухой закон нарушал — выпивал, после чего по своей воле шел в клинику, чтобы вернуться с новыми силами в море.

Фирсов объясняет: «Парусный спорт — тяжелая работа, приходится на солнце находиться четыре недели в месяц. Одним из выходов был алкоголь. Потом на два-три дня в клинику, и выходишь оттуда — огонь!»

Теперь Юрий публично сожалеет о том, что не смог вовремя остановиться и пил даже рядом с Валей. А та, видимо, расслабилась и впервые в жизни ушла в загул. По словам Фирсова, падение, приведшее к роковой травме головы, случилось дома в ванной на рассвете — певица поскользнулась на мокром полу: «Ни крови, ничего не было. Она сказала, что все в порядке».

Яхтсмен утверждает, что они с Валей и предположить не могли о последствиях травмы. Когда спустя несколько дней Анетта везла мать и ее мужа в клинику, Валентина даже петь пыталась в автомобиле и обмолвилась в разговоре о том падении.

После двухдневного пребывания в наркологической клинике Легкоступова впала в кому, ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции. Там и выяснилось, что у Валентины была черепно-мозговая травма, как следствие — гематома и ушиб головного мозга тяжелой степени. 14 августа Легкоступова умерла.

Убитая горем Анетта требует теперь решительных мер: «Надеюсь, Следственный комитет сделает выводы, почему товарищ Фирсов не вызвал скорую, не вызвал ее семью. Не понимаю, для чего нужно было доводить себя до такого состояния…»

А Фирсов твердит, что все это — несчастный случай, стечение обстоятельств, и переживает, что не уберег от смерти свое «зеркальное отражение»…