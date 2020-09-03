«Нас уже можно отправлять на место преступления в качестве оперов»: как снимают новый сезон сериал «Шифр»

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемочной площадке и увидела там много интересного.

В Москве проходят съемки нового сезона шпионского ретро-сериала «Шифр», рассказывающего о четырех молодых женщинах-шифровальщицах ГРУ. Фильм снимает компания Sony Pictures Television Russia для Первого канала.

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемочной площадке и увидела, как современное здание Института Африки превратилось в здание МУР (Московского уголовного розыска).

На самом деле сериал «Шифр» является адаптацией британского сериала «Код убийства», выходившего на экраны в 2012-2014 годах.

В центре повествования – судьбы четырех девушек, которые во время Великой Отечественной войны занимались шифрованием и расшифровкой в секретном спецотделе разведки.

В 1956 году судьба сводит их снова. Молодые женщины, которые уже успели обзавестись семьями и детьми, снова помогают стране бороться с врагами — на этот раз внутренними.

Режиссер Вера Сторожева: «Изучение эпохи требует времени»

Кажется, что роли в этой группе четко распределены. Например, Екатерина (Елена Панова) – лидер по своей натуре, у Сони (Яна Дюбуи) – уникальная память. Ирина (Марьяна Спивак) – талантливый математик, а от внимания Анны (Екатерина Вилкова) не ускользает ни одна деталь. Руководит убойным отделом подполковник Проскурин (Сергей Пускепалис). Девушкам он симпатизирует, но когда они начинают вмешиваться в ход его расследований, возникают конфликты…

По словам Веры Сторожевой, подготовка к первому сезону заняла около года, прежде всего из-за продолжительного кастинга. Перед режиссером стояла задача найти разных по характеру героинь. Сценарий написали довольно быстро. Но есть одно «но».

«Само по себе изучение эпохи требует времени, — говорит режиссер Вера Сторожева. – Для того, чтобы воссоздать эпоху 50-х годов, нужно изучить большое количество материалов. У нас много консультантов».

Съемки нового сезона проходят в Санкт-Петербурге, Москве, в Подмосковье и в Ленинградской области. Но подавляющая часть сцен снимается в здании Московского Института Африки, где благодаря стараниям художников-постановщиков можно перенестись в эпоху 50-х годов.

Киношники говорят, что Институт Африки — довольно популярное место для съемочного процесса. И сериал «Шифр» не стал исключением.

Атмосфера того периода создается с помощью мелких деталей: в коридоре можно увидеть бюст Ленина и плакаты советской эпохи. Например, «Болтун – находка для шпиона». Кабинет Проскурина украшает портрет Феликса Дзержинского.

Внимание уделяется каждому мелкому предмету.

«Этот календарик, подставка под спички – не имитация, а исторический реквизит», — Вера Михайловна уверена, что при создании хорошего фильма важна каждая деталь.

«В каждом эпизоде у нас выставляется время. Например, сейчас на часах Проскурина 11:35. И буквально на всех часах этого эпизода мы выставляем аналогичное время. И так расписан каждый эпизод из 16 серий», — комментирует режиссер.

Что же касается костюмов, то большинство из них было привезено из Праги.

Консультанты: математик, шифровальщик, генерал-майор

Понятно, что на съемках ретро-детектива не обошлось и без помощи консультантов. Так, актеров консультировали математик, дешифровальщик из музея шифровальных машин и другие специалисты.

«Генерал-майор Следственного комитета, консультирующий нас по всем криминальным делам, сказал, что нас уже можно отправлять на место преступления в качестве оперов», — смеется Вера Сторожева.

Также Вера Михайловна напомнила, что в каждом новом сезоне, конечно, появляются новые герои. А те актеры, которых по сюжету пришлось убить, посадить или расстрелять, очень страдают.

«Потому что у нас такая атмосфера на съемочной площадке, что актерам не хочется от нас уходить», — смеется режиссер.

Киношники помнят об опасности коронавируса

Кстати, на площадке соблюдаются все меры карантинной предосторожности, в чем и убедилась корреспондент Teleprogramma.pro.

Так, для группы приготовлены санитайзеры, маски, а с утра им измеряют температуру. В масках проходят и репетиции всех сцен. Правда, иногда возникают проблемы с массовкой, поскольку артистов приглашают на съемочную площадку только при наличии справки об отрицательном тесте на Covid-19.

Сериал пока снимается, поэтому точная дата выхода неизвестна. Но фильм обязательно выйдет на Первом канале, так что ждем!