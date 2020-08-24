«Резали себе пальцы и раскалывали коллег»: звезда сериала «СеняФедя» о съемках нового сезона, женщинах и деньгах

С 31 августа на телеканале СТС стартует четвертый сезон сериала «СеняФедя». По словам исполнителя главной роли Федора Михаила Тарабукина, новый сезон будет существенно отличаться от предыдущих.

В первую очередь, потому что главные герои впервые столкнутся с опасностью лицом к лицу. А о других отличиях и не только Михаил Тарабукин рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro.

«Новый сезон сериала «СеняФедя» совершенно другой. Во-первых, мы отошли от формата «Городка».

В первых двух сезонах он еще сохранялся, и, в основном, в кадре фигурировали только два артиста, два клоуна – Бим и Бом.

У Сени была поддержка со стороны жены Марины, у Феди – со стороны мамы. И когда действие разворачивалось в фудтраке или какой-то другой локации, в центре повествования все равно оставались эти два героя.

Изначально эта концепция соответствовала и названию сериала. Но, поскольку продюсеры картины решили не ограничиваться первыми двумя сезонами, а продолжить дальше, то это все не могло существовать долго, поскольку зрителю стало бы неинтересно.

В какой-то момент начался бы сценарный кризис. И повторов не избежать! Помимо нас в фильме стали появляться куча новых персонажей. Наконец, у Феди завязались серьезные отношения. Это украсило наш сериал.

Новый сезон технологически стал сложнее, потому что появлялись новые персонажи, добавлялось много экшена.

Помимо комедийности, было несколько опасных, отнюдь не комедийных ситуаций. Так, наши герои выясняют, что в в их машине спрятано контрабандное золото, и за ним охотятся очень опасные люди.

И впервые за все время существования сериала появляются такие обстоятельства, которые угрожают жизни героев и не только их.

— Какие сложности возникали в ходе съемочного процесса?

— Например, в Подмосковном лесу мы сняли несколько ночных сцен. Это было технологически сложно. Нас кусали комары. Мы мерзли, мокли, не высыпались. Съемки проходили на крыше, на 20-м этаже, на катке. То есть все было по-взрослому.

— Главные герои сериала – профессиональные повара – балуют окружающих своими деликатесами. А чем кормят киношников на съемочной площадке?



— На съемочной площадке для актеров и команды вся еда стандартная, ничего особенного. Сезоны менялись, но меню осталось неизменным. Все деликатесы у нас только в кадре.

— Случалось ли так, что режиссер мог повысить на вас голос?

— Конечно. Все мы люди. У нас и с одним режиссером (нашим любимым Юрой Гладовским), снявшим первые три сезона, и с другим – Михаилом Соловьевым, работавшим над четвертым, помимо профессиональных, сложились теплые и доверительные дружеские отношения.

Но режиссера может вывести из себя не только артист или артистка. Ведь создание фильма — это очень напряженный сложный технологический процесс. Не только режиссер кричал на нас, но и мы на него. У нас были горячие всплески.

Но главное – это все равно уважение и взаимная теплота. Мы и вправду очень сдружились, и за эти два года стали одной командой. Возникали разные ситуации, как в большой семье – мы сначала кричали, а потом обнимались друг с другом.

— А курьезные ситуации возникали?

— Их была тьма-тьмущая. Меня Сережа два года пытался расколоть. Это когда тебя смешит партнер, и ты просто ржешь, пытаясь сыграть дубль. В кино это называется раскол. Мы с Аней Бегуновой очень колючие, а Сережа Лавыкин – очень смешной.

— А как насчет опасных ситуаций на съемочной площадке?

— Когда мы снимали погоню, то огромный радиоприемник, закрепленный в фудтраке (симбиоз автомобиля и полноценной кухни — прим. Ред.), чуть не прилетел Сереже в голову. У него из глаз посыпались искры!

Еще когда автомобиль срывался с места, на меня падала всякая кухонная утварь. А вот при съемках первого сезона сериала «Кухня», мы, как настоящие повара, постоянно резали себе пальцы.

— Ваш герой Федор очень нравится женщинам. А у вас есть профессиональные секреты, как понравиться представительницам прекрасного пола?

— Конечно, есть. Помимо того, о чем говорить нельзя, я очень заботливый, и с большим чувством юмора. Это, как мне кажется, не может оставить равнодушной ни одну женщину.

— А вам какие женщины нравятся?

— С большим чувством юмора и настоящие мастера перевоплощения, которые могут быть безумными в постели, но кроткими, мудрыми, рассудительными и даже хитрыми в обычной жизни. В общем, мне нравятся живые и интересные женщины.

— В новом сезоне ваш герой решает остепениться из-за медсестры Юлии…

— Это совсем не так. Остепенился он из-за другой девушки, которую играет Анна Старшенбаум. И она как раз не медсестра. Она играет совершенно безумную взбалмошную особу. Мне кажется, что сюжетно это очень интересно.

— Как пережили эту пандемию?

— Лучше всех. Это лучшее время в моей жизни. Пустые дороги, улицы, работают продовольственные и винные магазины. У меня есть жилье и в Москве, и в моем любимом городе Санкт-Петербурге. Автомобиль там, тут. Были деньги.

Все, что было мне нужно, все работало. У меня все есть: гантели, гимнастические резинки. Просто офигенно.

— А финансово не пострадали из-за этой ситуации?

— Нет. Наоборот, в этот период финансово я даже преуспел. Я как раз успел продать машину. И у меня еще остались какие-то финансовые запасы со съемок.

За месяцы пандемии я выяснил, что тратил в три раза меньше, чем обычно.

Я все время готовил, не переставая: своей женщине, себе, друзьям. Я жарил мясо, рыбу, варил супы, строгал салаты. Это было очень круто. Я просто счастлив. Повторюсь, что это самое лучшее время в моей жизни.

— А как относитесь к слухам о второй волне коронавируса?

— Я уверен, что ее не будет. Это мне подсказывает моя интуиция. Но даже если так и случится, то мы быстро приспосабливаемся. Мы – великий народ, особенно киношники. Уверен, что все будет хорошо.