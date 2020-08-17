Во вторник в суде назовут официальный диагноз Михаила Ефремова

Во вторник, 18 августа, Пресненский суд огласит официальный диагноз, который поставили Михаилу Ефремову в Боткинской больнице. На основании этого будет решено, сможет ли актер участвовать в дальнейших слушаниях процесса. Об этом порталу Teleprogramma.pro заявил адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский.

«Из Пресненского суда нас предупредили, что завтра потерпевшие и их представители должны прибыть на слушание к 10:00. Очевидно, суд огласит ответ из Боткинской больницы о состоянии здоровья Михаила Ефремова. Мы уверены, что завтрашнее слушание состоится, за исключением непредвиденных обстоятельств, которые неожиданно могут возникнуть со здоровьем Михаила Ефремова», — прокомментировал адвокат Александр Добровинский.

Напомним, суд по делу Михаила Ефремова должен был состояться еще 11 августа. В тот день он как всегда приехал на судебное заседание под конвоем, но артист плохо себя чувствовал. Выходя из подъезда своего дома, Михаил Олегович прихрамывал на одну ногу. А уже приехав к зданию Пресненского суда на машине ФСИН, не смог выбраться из автомобиля самостоятельно – его поддерживали сопровождающие. У здания уже дежурила карета скорой помощи.

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Затем Михаилу Ефремову стало плохо, из здания суда его уже вынесли на носилках, практически без сознания. Актера увезли в Боткинскую больницу. Врачи поставили ему диагноз «инсульт».

Но спустя несколько дней артист был выписан из больницы и отправлен на домашнее лечение. Врачи рекомендовали Михаилу Олеговичу соблюдать постельный режим.

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