Мотоцикл за 100 тысяч: как звезды празднуют дни рождения детей

В романе «Унесенные ветром» Ретт Батлер объяснил Скарлетт всю важность детских праздников: круг общения ребенка в богатых домах формируют родители. Мы присмотрелись к маленьким наследникам наших звезд: кого приглашали на детские дни рождения этим летом?

Друзья поп-короля

Все детские дни рождения этим летом проводят на свежем воздухе из-за коронавируса. Родители заказывают в агентствах организацию праздника на определенную тему и получают костюмированное шоу с номерами, играми, конкурсами, танцами и спецэффектами. Филипп Киркоров, к примеру, устраивал большой праздник на 8-летие сына Мартина во дворе своего подмосковного особняка в стилистике «Звездных войн».

Мальчика с днем рождения пришли поздравить друзья отца с детьми: Ани Лорак, Тимати, Сергей Лазарев, Анастасия Стоцкая, Юлия Барановская, Яна Рудковская, Мариус Вайсберг, Александр Ревва.

А вот Андрей Малахов, даром что крестный и сына, и дочери Киркорова, всегда приходит без своего сына Саши. Малахову-младшему скоро три года, но родители пока не выводят его в свет — ждут, когда подрастет.

Светлану Лободу с детьми тоже приглашали, но она отдыхала на море, поэтому просто прислала подарок и поздравления. Киркоров поддержал тематику вечеринки тостом: «Да пребудет с тобой сила!» — как известно, это фраза из космической саги «Звездные войны».

Подарки детям звезд дарят статусные — все чаще в фирменных пакетах дорогих брендов одежды. Но и про игрушки не забывают. Мартину друг его папы, рэпер Тимати, привез детский мотоцикл — такой стоит почти 100 тыс. руб.

Многие отметили, что на празднике Киркорова не было детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По слухам, Примадонна и Филипп общение семьями прекратили по непонятной причине.

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Камерная вечеринка

На прошлой неделе 49-летняя Лера Кудрявцева организовала во дворе загородного дома праздник по случаю двухлетия дочки Маши. Гуляли узким кругом.

В гости пришли сын Кудрявцевой Жан с женой и сынишкой — 2-летним Львом, Сергей Лазарев с 2-летней дочкой Анной, 6-летним сыном Никитой и своей мамой — она помогала приглядывать за малышней.

Как известно, когда-то у Кудрявцевой и Лазарева был фиктивный роман пиара ради — это позволяло им мелькать на обложках журналов и обеспечивало корпоративами. За это время сдружились и теперь вместе отмечают семейные праздники.

Были на празднике крестные девочки — сестра Кудрявцевой и друг, телеведущий Андрей Разыграев. За веселье отвечали аниматоры из агентства по организации праздников.

Многие услуги звездам на таких праздниках оказываются по бартеру — артист публикует у себя в Инстаграме на миллионную аудиторию благодарность поставщику, а он тут же получает сотню новых заказчиков. К примеру, Лера прорекламировала классный торт.

Тусовка для детей и взрослых

Некоторые знаменитости совмещают детские тусовки с собственным отдыхом. Недавно многодетные родители Джиган и Оксана Самойлова отметили 9-й день рождения старшей дочери Ариелы.

Агентство по организации праздников построило на территории особняка семьи городок для игр. Тема вечеринки — фильм «Аватар», поэтому детей гримировали под обитателей планеты Пандора.

Среди звездных гостей были рэперы — коллеги Джигана и солисты группы Artik&Asti, которые вечером развлекали взрослую публику.

Дмитрий и Полина Дибровы тоже отгуляли 5-летие сына Ильи с большим размахом: семья и гости нарядились в стиле семейки Адамс. Дмитрию даже усы нарисовали, а пресса потом месяц обсуждала новый образ телеведущего.

Двор дома украсили монстры, ростовые куклы. А гости после официальной детской части пели, читали стихи, играли на пианино — одним словом, вели себя, как типичная интеллигенция.

Сколько это стоит?

Вот примерная смета детского праздника в загородном доме звезды:

✔ надувные горки и прочие спортивные сооружения;

✔ игровая зона для конкурсов и развлечений;

✔ команда аниматоров;

✔ дискотека, аквагрим, животные, фокусы, сладкая зона, аппарат по производству сахарной ваты;

✔ угощение для детей и их родителей.

Средняя сумма затрат из расчета 15 детей и 20 взрослых — 1 млн руб.