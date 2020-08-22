Седина в бороду: звезды, ставшие родителями в зрелом возрасте

«Им бы внуков нянчить, а они детям подгузники выбирают», - недоумевают многие. На самом деле это явление давно распространено на Западе и набирает силу у нас: звезды перестали бояться становиться родителями в зрелом возрасте.

Благодаря здоровому образу жизни и доступу к качественной медицине они прекрасно себя чувствуют, так почему бы еще раз не испытать радость материнства и отцовства?

К тому же когда достаток в доме, хлопот с детьми в разы меньше, чем в молодости.

Валерий Сюткин и Виола

62-летний музыкант на прошлой неделе забрал 45-летнюю супругу с сыном из роддома домой. Сплетники предположили: их сына носила суррогатная мама, а Виола носила лишь накладной живот.

Но Сюткин отрицает подобные вбросы: все сами! Музыкант недавно говорил, что они с Виолой хотят второго ребенка: «Мне не важно, мальчик родится или девочка. О суррогатной маме речи не идет. Все будем делать по старинке — какие наши годы!»

Роды прошли планово, без осложнений. «Это были девять месяцев веры, надежды и любви!» — говорит Валерий. У пары уже есть 24-летняя дочь Виола.

Мария Порошина

46-летняя актриса вкалывает за двоих: детей поднимать надо. В прошлом году она стала мамой в пятый раз (у Марии взрослая дочь от Гоши Куценко и еще три девочки от брака с Ильей Древновым).

Родила мальчика, о его отце ничего не известно.

Порошина практически сразу сразу вышла на работу. Она утверждает, что роды омолаживают организм женщины, а дети — главный смысл жизни.

Ингеборга Дапкунайте

57-летняя Дапкунайте развелась с третьим мужем три года назад, а вскоре после этого она впервые стала мамой.

Сына Ингеборги зовут Алекс, и она очень редко говорит о малыше: «Жизнь просто стала другой, она наполнена теперь новым смыслом…»

Малыш с белыми кудряшками часто путешествует с мамой, но Дапкунайте старательно оберегает от коллег тайну его рождения.

Эммануил Виторган и Ирина

58-летняя супруга 80-летнего народного артиста с их дочками сейчас отдыхает в шикарном подмосковном доме.

Эммануил Виторган снимается в кино, и его семье сняли рядом с площадкой дом, чтобы артисту не кататься каждый день в Москву. На этом фото Виторган с 3-летним внуком Платоном и 2-летней дочерью Этель. У Эммануила Гедеоновича с нынешней супругой Ириной есть еще и младшая дочка — Кларе годик.

У актера еще есть двое взрослых детей от предыдущих браков, а вот Ирина долго мечтала о наследниках и утверждает, что рожала сама. Спорить с ней уже перестали, ведь главное, чтобы девочки росли здоровыми. Управляться с малышками Ирине помогают няни.

Дмитрий Маликов и Елена

50-летний музыкант уже учит 2-летнего Марка играть на пианино, ездит с ним на рыбалку и ходит на яхте.

Жена музыканта старше его на шесть лет, поэтому супруги не стали скрывать — ребенка им выносила суррогатная мама.

«Не зря же говорят, что каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Мне очень хотелось наследника. У меня замечательная дочка, я ее очень люблю, но она выйдет замуж и будет носить другую фамилию. А мне очень хотелось продолжить род Маликовых», — говорит Дмитрий Маликов.