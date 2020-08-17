«Для меня это шок»: директор «Ленкома» прокомментировал слухи об алкозависимости Александры Захаровой

В СМИ появились слухи об алкогольной зависимости актрисы театра «Ленком»Александры Захаровой. Якобы об этом рассказал главный врач наркологической клиники. Затем его слова будто бы подтвердила вдова Николая Караченцова Людмила Поргина, назвав Александру Марковну несчастной женщиной без мужа и детей. Мол, именно одиночество актрисы послужило причиной ее пристрастия к «зеленому змию».

Хотя чуть позже Поргина назвала приписываемые ей слова клеветой, заявив, что ни Марк Захаров, ни его дочь никогда не страдали алкоголизмом. И на месте актрисы она бы выяснила, кто ее хочет очернить.

Teleprogramma.pro дозвонилась до Александры Захаровой, которая отказалась давать какие-либо комментарии по этому поводу и посоветовала обратиться к ее директору. Но все же обмолвилась, что все это сделано специально. И она даже знает — кем.

Ситуацию прокомментировал и руководитель театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Для меня это шок. Я ни разу не видел, чтобы Александра Захарова и рюмку в рот брала. За сорок лет я не заметил в ее руках даже бокал сухого вина, — пояснил Марк Варшавер. — Я не понимаю, почему ее обозвали алкоголичкой. Для меня это нонсенс. Я вам подтверждаю это как руководитель театра, в котором она работает. И Марк Анатольевич никогда не был особым «питаком». И Александра Марковна тем более. Мы — непьющий театр. У нас нет пьяниц в отличие от каких-то других коллективов. Рыба гниет с головы. Марк Захаров и я никогда не позволяли себе подобных шалостей. А ведь люди берут пример с руководителей».

— Александра Марковна обмолвилась, что все это делается некими людьми, но не уточнила какими…

— Как же это так? Так же нельзя говорить. Если она знает, то почему же не скажет? Это некрасиво. Надо сказать, кто, по ее мнению, это делает. Но ведь нужны какие-то конкретные доказательства, если ты точно знаешь, что человек в чем-то виновен. А если же нет, то как можно такое говорить, не понимаю. Я даже не представляю, кому это может быть выгодно.