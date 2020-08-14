«Люди хотят изменений»: Боня, Бортич и другие звезды о массовых протестах в Беларуси

В Беларуси уже несколько дней не утихают массовые протесты, возникшие после выборов главы государства. Часть граждан этой страны полагает, что их результаты были сфальсифицированы.

Свою гражданскую позицию по этому вопросу выражают и многие отечественные и зарубежные звезды, которые призывают остановить насилие и прийти к компромиссу мирным путем.

К числу звезд присоединилась и светская дива Виктория Боня, живущая сейчас в Монако.

— Виктория, какую картину происходящего в Беларуси показывает телевидение Монако?

— Я не смотрю телевизор, поскольку вообще не верю телевидению. Но я знаю, что показывают телезрителям Беларуси – счастливые семьи и радужную картину. Однако мы видим ленты соцсетей с кадрами, на которые просто страшно смотреть. Потому что иногда люди в форме набрасываются даже на просто проезжающих мимо.

— Есть ли у вас в Беларуси друзья и знакомые?

— Да, у меня есть знакомые, друзья и читатели из Беларуси. И они говорят, что происходит что-то ужасное. Что страшно выходить на улицу.

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— Как, по вашему мнению, должна разрешиться эта ситуация?

— Я надеюсь, что голос народа будет услышан. И если нужно пересмотреть результаты выборов, то значит, их пересмотрят. Люди хотят изменений. Конечно, многие могут возразить мне: «Мол, что ты понимаешь в политике?» Но поверьте, что люди терпят очень долго. И подобные ситуации часто заканчиваются плохо.

Напомним, голливудский актер Джаред Лето выложил у себя в Инстаграме несколько кадров, отражающих беспредел, творящийся у наших соседей. «Беларусь, мы с тобой», — написал артист в соцсетях.

Дирижер, худрук Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Владимир Спиваков, отказался от Ордена Франциска Скорины, врученный ему «за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси» Александром Лукашенко.

В своем открытом письме артист пояснил, что «Его сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому, в сложившейся ситуации, он вынужден отказаться от Ордена, поскольку ему стыдно его носить».

На пикет в Москве у посольства Беларуси с плакатом «Живи, Беларусь» вышла и актриса Александра Бортич, которая является уроженкой этой страны.

Гарик Харламов в своем Инстаграме написал, что обычно не лезет в политические игры, но в данном случае не смог остаться в стороне от происходящих событий. Он отметил, что люди имеют право на свою точку зрения, и их нельзя бить за это.

Гарик Харламов выразил свою поддержку белорусскому народу и призвал президента остановить насилие.

Редакция Teleprogramma.pro надеется на разрешение ситуации мирным путем!