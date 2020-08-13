«Сегодня это не актуально»: Александр Толмацкий признался, что не видит во внуке звезду рэпа

Первая песня Тони Киселева понравилась его бабушке, а вот дед уверен, что парню нужно заниматься чем-то другим.

Teleprogramma.pro связалась с родителями покойного рэпера Децла — Ириной и Александром Толмацкими — с просьбой прокомментировать первую песню их внука Тони. 15-летний парень взял себе псевдоним Juzeppe Junior и опубликовал в соцсетях отрывок своего первого трека, который собирается официально выпустить в скором времени.

Бабушка юного артиста, Ирина Толмацкая, ответила, что ей видео парня понравилось, хотя это всего лишь первый шаг в музыку, и над подачей еще нужно поработать. По ее словам, раньше внук не высказывал желания пойти по стопам Децла, скорее всего, решение заняться хип-хопом у него возникло относительно недавно.

«Я всегда приветствую, когда человек занимается тем, что ему нравится. Это же здорово, заниматься творчеством! Главное, чтобы нравилось, — прокомментировала она. — Видно, что его не заставляли, а мальчик сам это сделал. Это важно».

На вопрос о том, похоже ли исполнение Тони на манеру его отца, женщина ответила, что подросток вообще похож на своих родителей. По ее мнению, тембр голоса пареньку достался от Децла, а манеру читки он со временем выработает собственную.

Александр Толмацкий же прокомментировал, что его внук просто копирует манеру Децла.

«Для домашнего творчества 15-летнего мальчика нормально. Но надо учиться, — сказал продюсер, признавшись, что не видит в парне будущую звезду. — Мое мнение: это не то, чем ему следует заниматься. Это не тот стиль, который сейчас востребован. Существуют актуальные музыкальные направления. А просто рифмовать под какой-то бит — сегодня это не актуально».

Напомним, рэпер Децл внезапно умер в начале 2019 года, после своего выступления в Ижевске. У 35-летнего артиста остались вдова и сын-подросток. С момента похорон звезды их отношения с родителями Кирилла Толмацкого испортились. Мать Тони мешала в общении наследника с его бабушкой и дедушкой, обвиняя их в некрасивых поступках.