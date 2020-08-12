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Римские каникулы: Безрукова, Пресняков и другие звезды примерили на себя культовые итальянские образы

Знаменитости борются за победу в итальянском конкурсе.

Римские каникулы: Безрукова, Пресняков и другие звезды примерили на себя культовые итальянские образы
Ассоль и ST перевоплотились в образ Софи Лорен и Марчелло Мастроянни Фото: предоставлено организатором конкурса

Конкурс #ИТАизоляция набирает популярность в соцсетях. Среди участников уже отметились Даша Малыгина, Анфиса Черных, Миранда Шелия, Гоша Полянский Даша Кос, Гоша Карцев и многие другие знаменитости.

Популярные блогеры, музыканты и актеры решили примерить на себя культовые итальянские образы и побороться за главный приз — два билета в страну, ставшую колыбелью одной из величайших империй в истории человечества и эпохи Возрождения.

Итак, в чем же смысл конкурс и кто может принять в нем участие?

Участникам нужно повторить любой образ из итальянской живописи, скульптуры, музыки, литературы и кино. Все это запечатлеть на фото и опубликовать в соцсети с хэштегами #ИТАизоляция и #хочувИталию.

Полет фантазии не ограничен, повторяться можно, главное максимально передать выбранный образ.

А каких же итальянок и итальянцев предпочли изобразить наши знаменитости? Это лучше один раз увидеть своими глазами.

Алину Астровскую с Антоном Лаврентьевым мы увидели в образе главных героев фильма «Римские каникулы».

Джо Брэдли и Одри Хепбёрн (слева), Алина Астровская и Антон Лаврентьев (слева)
Фото: предоставлено организатором конкурса

Даша Малыгина повторила роковую Монику Беллуччи в фильме «Малена».

Монику Беллуччи (слева), Даша Малыгина (слева)
Фото: предоставлено организатором конкурса

Миранда Шелия показала Маддалену из фильма La Dolce Vita.

Анук Эме (слева), Миранда Шелия (слева)
Фото: предоставлено организатором конкурса

Ассоль перевоплотилась в яркую Софи Лорен в фильме «Высокая мода», а помог ей в этом муж рэппер ST, который легко вжился в образ Марчелло Мастроянни.

Софи Лорен и Марчелло Мастроянни (слева), Ассоль и ST (слева) Фото: предоставлено организатором конкурса

Не обошли стороной конкурс #ИТАизоляция и Алена Краснова с мужем Никитой Пресняковым, они решились повторить пару Марчелло Рубини и Сильвии из кинофильма «Сладкая жизнь».

Марчелло Мастроянни и Анита Экберг (слева), Алена Краснова и Никита Пресняков (слева)
Фото: предоставлено организатором конкурса

Особой популярностью у девушек пользуется стильная Орнелла Мути в фильме «Укрощение строптивого». Этот образ предпочла актриса Ирина Безрукова, она вжилась в роль главной героини Лизы.

Орнелла Мути (слева), Ирина Безрукова (слева)
Фото: предоставлено организатором конкурса

Блогер Даша Кос тоже увидела себя в образе очаровательной Орнеллы Мути.

Орнелла Мути (слева), Даша Кос (слева)
Фото: предоставлено организатором конкурса

Анфиса Черных выбрала сложный по реквизиту образ Джины Лоллобриджиды в фильме «Соломон и царица Савская».

Джина Лоллобриджида (слева), Анфиса Черных (слева)
Фото: предоставлено организатором конкурса

А Гоша Карцев показал себя в роли Адриано Челентано в киноленте «Безумно влюбленный».

Адриано Челентано (слева), Гоша Карцев (слева)
Фото: предоставлено организатором конкурса

Удивила всех Маша Горбань, которая неожиданно выбрала героиню Аниту из фильма «Я убила Наполеона».

Микаэла Рамаццотти (слева), Маша Горбань (слева)
Фото: предоставлено организатором конкурса

«ИТАизоляция» — это вызов фантазии, повод насладиться итальянской культурой, узнать что-то новое и просто весело провести время. Участники получают не только любопытные фотографии в свою коллекцию, лайки и подписки, но и шанс выиграть замечательные призы, главный из которых – путешествие на двоих в Италию.

Время возвращаться к красивой жизни – начнем с красивых фото!

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Алена Краснова и Никита ПресняковАлина Астровская и Антон ЛаврентьевАнфиса ЧерныхАссоль и STГоша КарцевГоша Полянский Даша КосДаша МалыгинаМаша Горбань