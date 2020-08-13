Адвокат о ситуации с Ефремовым: «Инсульт симулировать невозможно»
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Адвокат о ситуации с Ефремовым: «Инсульт симулировать невозможно»

Тимур Маршани рассказал, как диагноз актера может повлиять на ход судебного разбирательства.

Адвокат о ситуации с Ефремовым: «Инсульт симулировать невозможно»
Михаил Ефремов. «Экспресс-газета»: фото: Борис Кудрявов

У заслуженного артиста России Михаила Ефремова подтвердился инсульт. Сейчас его состояние оценивается как состояние средней степени тяжести. Об этом представителям СМИ сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

Случившееся с артистом, несомненно, повлечет за собой перенос слушаний по резонансному делу. И судебный процесс может затянуться…

Как повлияет диагноз Михаила Ефремова на ход судебного разбирательства? Может ли он оказать влияние на окончательное решение суда?

На эти и другие вопросы в видео Teleprogramma.pro отвечает известный адвокат Тимур Маршани.

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