Адвокат о ситуации с Ефремовым: «Инсульт симулировать невозможно»

У заслуженного артиста России Михаила Ефремова подтвердился инсульт. Сейчас его состояние оценивается как состояние средней степени тяжести. Об этом представителям СМИ сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.
Случившееся с артистом, несомненно, повлечет за собой перенос слушаний по резонансному делу. И судебный процесс может затянуться…
Как повлияет диагноз Михаила Ефремова на ход судебного разбирательства? Может ли он оказать влияние на окончательное решение суда?
На эти и другие вопросы в видео Teleprogramma.pro отвечает известный адвокат Тимур Маршани.