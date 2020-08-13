Адвокат о ситуации с Ефремовым: «Инсульт симулировать невозможно»

Тимур Маршани рассказал, как диагноз актера может повлиять на ход судебного разбирательства.

У заслуженного артиста России Михаила Ефремова подтвердился инсульт. Сейчас его состояние оценивается как состояние средней степени тяжести. Об этом представителям СМИ сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

больше по теме Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда в бессознательном состоянии Уточняется, что заслуженный актер России почувствовал себя плохо.

Случившееся с артистом, несомненно, повлечет за собой перенос слушаний по резонансному делу. И судебный процесс может затянуться…

Как повлияет диагноз Михаила Ефремова на ход судебного разбирательства? Может ли он оказать влияние на окончательное решение суда?

На эти и другие вопросы в видео Teleprogramma.pro отвечает известный адвокат Тимур Маршани.