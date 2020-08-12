Семейные узы: как выглядят дети актеров из турецкого сериала «Великолепный век»

Мерьем Узерли, Нур Феттахоглу, Пелин Карахан, Бурак Озчивит - они не только строят свою карьеру на ТВ, но и находят время на самое дорогое - семью.

Актеры из турецкого сериала «Великолепный век» в своих интервью говорили о том, что для них нет ничего важнее семьи. По окончанию проекта, многие решили взять тайм-аут в съемках, чтобы немного восстановить силы и уделить время близким. Так, Халит Эргенч не стал скрывать, что роль султана Сулеймана потребовала от него больших эмоциональных затрат. Актер в буквальном смысле дневал и ночевал на съемочной площадке. Муж Бергюзар Корель снимался в ленте, начиная от самой первой и до последней серии.

В то время, как Мерьем Узерли покинула проект, уступив место другой актрисе — Вахиде Гердюм, именно она сыграла роль возрастной Хюррем султан. По словам знаменитости, она почувствовала, что находится на грани истощения, но не физического. Она устала от частых съемок, отсутствия личной жизни. К тому же, вскоре у актрисы родилась дочь. Сейчас Ларе уже шесть лет. И ее звездная мама может спокойного отправляться в киноэкспедиции, не боясь оставлять дочку под присмотром нянечек. От Мерьем кроха унаследовала светлый цвет волос.

Наследницей обзавелась и Нур Феттахоглу. Вместе с мужем бизнесменом Левентом Везироглу она воспитывает четырехлетнюю дочку Элису Гюзин. Примечательно, что еще до рождения малыша актрисы, сыгравшая роль Махидевран султан, рассталась со своим избранником. Около полугода знаменитость жила отдельно от Левента. Но вскоре супруги помирились и на свет появилась их дочка. У Элисы такие же волнистые локоны, как и у ее звездной мамы.

В отличие от двух своих коллег по проекту — Мерьем Узерли и Нур Феттахоглу — 35-летняя Пелин Карахан воспитывает сыновей. Вместе с мужем Бедри Гюнтаем актриса обосновалась за городом в частном особняке. С появлением первенца — сына Али Демира она сконцентрировалась на семье и стала реже сниматься в кино. Сейчас старшему наследницу Пелин — шесть лет, а младшему Джану Эюпу исполнилось три годика.

А вот Бурак Озчивит, которого поклонники помнят по роли Малкочоглу Бали-бея, вместе со своей возлюбленной воспитывает годовалого сына Карана. В одном из интервью он признался, что познакомившись с будущей женой, сразу же почувствовал, что между ними пробежала искра. Вместе с Фахрийе Эвджен актер снимался в сериале «Королек — птичка певчая». Влюбленные поженились в июле 2017 года.

От своего папы маленький Каран унаследовал темно-карий оттенок глаз. Кроме того, у сына Бурака Озчивита и Фахрийе Эвджен вьющиеся волосы.

К слову, Халит Эргенч вместе с Бергюзар Корель своих детей широкой публике пока не показывали. У пары есть десятилетний сын Али и маленький Хан.

Возлюбленная актера из сериала «Великолепный век» во второй раз стала мамой этой весной. Их младшему сынишке всего пять месяцев. По словам Бергюзар, она бесконечно счастлива рядом с Халитом и их детьми.