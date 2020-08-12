«Это ДТП – постановочное»: Джигурда готовит сенсационное заявление о невиновности Ефремова

Адвокат потерпевшей стороны, тем временем, получает сотни SMS от людей, убежденных, что это театр одного актера. Кто прав - решит суд.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов находится в реанимации Боткинской больницы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, актер перенес инсульт.

Вместе с тем, друг Ефремова – актер Никита Джигурда — утверждает, что готов доказать невиновность Михаила Олеговича.

Teleprogramma.pro также позвонила адвокату Александру Добровинскому, который представляет интересы пострадавшей стороны.

Мы спросили, не считает ли он Михаила Ефремова симулянтом?

Я не могу судить. Я верю человеку ровно до того момента, пока он меня не обманул. Инсульт, про который говорят, проверяется очень легко – нужно сделать МРТ и КТ. И все сразу становится на свои места, — говорит Александр Добровинский. — С другой стороны, я получаю сотни SMS от людей, сочувствующих семье Захаровых, которые говорят, что это театр одного актера. Но люди обычно говорят то, что хотят. Давайте все же дождемся, что скажут врачи.

— Может ли тяжелое состояние Михаила Ефремова повлиять на ход судебного заседания?

— Если Ефремов перестает быть дееспособным, или его действительно разбил инсульт, то, конечно, все может быть… Но для этого нужно провести консилиум врачей. Это непростая история. Я не думаю, что здесь возможна коррупционная составляющая. Потому что все знают, насколько этот процесс находится под лупой.

А что говорит Джигурда

А вот Никита Джигурда придерживается противоположной точки зрения и утверждает, что в момент аварии Михаила Олеговича в машине не было. А значит, он не виновен.

И как раз из-за травли, которую сейчас переживает актер, его здоровье и резко пошатнулось.

— Каково состояние здоровья Михаила Олеговича?

— Его на носилках увезли через 15 минут после заседания. Я убежден, что Миша выдержит, потому что его поддерживают многие люди, несмотря на нападки многих журналистов.

Когда человек проходит несколько судебных заседаний подряд — это граничит с садизмом.

— Он сейчас в сознании?

— В сознании.

— То есть, находится в обычной палате?

— Нет… В обычной палате есть много людей, которые не хотят, чтобы Миша победил…

Могли подбросить снотворное?

— Вы утверждаете, что у вас есть доказательства невиновности Михаила…

— Если вы будете выпивать, а вам подбросят наркотики и сильнодействующее снотворное, то как вы сядете за руль? Есть информация, что у Михаила Ефремова найдено в крови снотворное…

У Ефремова же не было ни одного штрафа за вождение в пьяном виде — только за неправильную парковку. Вообще, на записи видеокамеры три минуты пропадают. За это время вместо Миши за руль сел подготовленный человек.

Возле суда я задавал вопрос: «Где камеры наблюдения?» Налогоплательщики платят за них деньги. На площади перед МИДом установлено сорок камер. 17 из них конкретно находятся на участке, где произошло ДТП.

И если бы на камерах наблюдения было видео, как Ефремов выходит из-за руля, это все бы уже давно распространилось. Но ни одного такого видео не существует.

И на месте, где Миша выезжает на Садовое кольцо, руль держит рука в перчатке. А Михаил же в тот день был в пиджаке.

Больше месяца назад одна женщина прислала мне видео, где из водительского места появляется нога в узких джинсах. А Миша же в тот день был в синих широких джинсах и в обуви без каблука. Поэтому это ДТП – постановочное.

«Его сейчас убивают морально»

— Я защищаю Мишу, потому что знаю, что это подстава, — продолжает Джигурда. — Его сейчас убивают морально.

Позавчера у него случился приступ, приезжала скорая помощь. А кто-то еще не верит во все происходящее. Михаил проходит по три-четыре заседания в неделю. Да разве это возможно выдержать? Но Миша выстоит и позор будет всем тем, кто участвует в этой травле.

— А какая у вас была позиция, когда все только начиналось, и вы не имели на руках доказательств его невиновности?

— Когда это случилось, и все бросились врассыпную, я, не имея на тот момент доказательств, сказал: «Это трагедия. Не надо плясать на костях. Я как любил Мишу, так и буду продолжать это делать».