«На-На»-технологии: как сын Алибасова подрался с солистом и директором группы

Даже после того, как Алибасов-старший пропал с радаров и, по некоторым данным, находится в психиатрической больнице, скандалы вокруг его имени не утихают. А все потому, что теперь сын продюсера, 34-летний Бари Алибасов-младший, на съемках различных телешоу раз за разом устраивает перформансы, местами переходящие в смешанные единоборства.

В начале года мужчина пришел в эфир «Пусть говорят», посвященный бывшим женам Алибасова-старшего, и сцепился там с братом одной из девушек.

С криками «Ты мало получил в прошлый раз?!» тот вступился за сестру, которую Бари обвинил в меркантильности. Завязалась потасовка. Дерущиеся в итоге укатились за гостевой диван.

После этого, видимо, почувствовав в Алибасове-младшем потенциал талантливого шоумена, телепродюсеры все чаще стали звать его в свои программы.

В середине июля Бари Бариевич снова появился на съемках ток-шоу «Пусть говорят», но уже с куда более громким заявлением — он публично обвинил в покушении на убийство своего отца первого солиста «На-На» Валерия Юрина (исполнял хиты «Девчонка с Машмета» и «Пустынный пляж»), бывшего директора группы Андрея Назарова и Ольгу Шукшину, дочь жены Алибасова-старшего Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Мол, это они годами спаивали отца и довели его потом до пресловутого отравления «Кротом». Зачем? Хотели завладеть имуществом. Молодой человек показал кадры, на которых пьяный отец заявляет, что переписывает все, чем владеет, на Андрея Назарова. Видимо, это и взбесило Алибасова-младшего. Он решил взяться за собутыльников папы.

В студии, конечно, присутствовали и «убийцы» — уже тогда при всех младший Бари открыто заявил Назарову, что, если бы не камеры, он разбил бы ему лицо. А Валерия Юрина, как только начались «прения», и вовсе уронил на пол профессиональной подсечкой.

больше по теме 500 тысяч рублей в месяц: сын Бари Алибасова сдаст его квартиру в аренду Наследник звездного продюсера уже опубликовал объявление в интернете.

Но и этого оказалось мало

После серии разборок в эфире «Пусть говорят» всю честную компанию пригласили в проект «На самом деле», чтобы прогнать на детекторе лжи и выяснить, кто же из них несет чепуху.

И вот там уже случилась настоящая битва титанов: Назаров и Юрин вдвоем атаковали Алибасова-младшего, в результате чего все вместе рухнули на мраморный стол в студии: Назаров ударился головой так, будто ему рассек лоб сам Хабиб Нурмагомедов.

Пришлось останавливать съемку, вызывать скорую, госпитализировать алибасовского экс-директора и проводить почти двухчасовую операцию. Как итог: шесть швов и заявление в прокуратуру и полицию на Алибасова-младшего.

Впрочем, и звездный отпрыск на скамью подсудимых не торопится — он контратаковал друзей отца и сам накатал на них заявление по очень серьезным статьям. «Телепрограмма» опросила обе стороны конфликта, ибо разобраться, кто прав, а кто нет, довольно непросто.

«Шизофреник, дебил, наркоман»

— Все обвинения Алибасова-младшего полиграф определил как ложь, а наши слова были правдой: никого мы не травили и не спаивали, — уверяет Валерий Юрин. — После этого Алибасов-младший схватил Андрея Назарова за шею, начал душить, а потом валить на стол. Мне кажется, он что-то употребляет. Абсолютный шизофреник, дебил и наркоман! Я кое-как оттащил его от Андрея, у которого сильно текла кровь.

Мы срочно отвезли его в Боткинскую больницу, где наложили шесть швов. Почти два часа длилась операция. Двойное рассечение — и кожа, и мышечный слой. Пробито до кости. А мы уже подали заявления во все инстанции — в прокуратуру, полицию и так далее.

Жалеть не будем, прощать не будем, нам надо, чтобы он сел минимум на два года после такого. Он до сих пор считает, что мы его отца хотим свести в могилу. Травили его… Зачем нам его убивать? У нас концерты с Бари Каримовичем должны были пройти в январе этого года в Германии! Сделали афишу, организаторы нас ждали, но после коронавируса все отменилось. А потом Алибасов пропал…

Бари Каримович и правда пропал. И его сын, по его словам, уже работает со следствием, предоставляя видеодоказательства того, что и Юрин, и Назаров спаивали его отца, которому врачи запретили употреблять алкоголь.

— Есть видеозапись эфира, — подчеркивает Алибасов-младший. — На ней отчетливо видно, как на меня нападает Назаров, а затем Юрин. Началось это еще после эфира «Пусть говорят», на котором они сговорились меня отметелить. Собирались меня физически унизить, не понимая, что я — профессиональный спортсмен, каскадер, ставлю драки в кино, поэтому давно занимаюсь единоборствами.

И если кого-то из них сильно долбану, он может умереть. И вот теперь внимательно: как было. Сначала на меня набрасывается Назаров, потом прибегает Юрин.

Я специально ничего не делаю, держу руки Назарова. Принял решение уклониться от атаки. Они на меня навалились вдвоем — я упал. На кадрах это четко видно. Все вместе мы падаем.

И когда Юрин рухнул на меня с Назаровым, тот ударился головой об стол. То есть претензии у Назарова должны быть к своему подельнику.

— Вы знаете, что они написали заявление на вас?

— И хорошо! Это очень пригодится. 2 августа я встречаюсь со следователем, который проводит проверку по поводу моего заявления об ограблении отца и покушении на его жизнь. И Назарова, и Юрина я обвиняю в том, что они спаивали Бари Алибасова-старшего, провоцируя его летальный исход.

Если они не хотели убивать отца, не пытались его отравить и не крали у меня ничего из дома, зачем им на пустом месте, когда ведется съемка эфира, меня провоцировать и пытаться отправить в тюрьму?

Их мотивация очевидна. Ребята понимают, что они сядут, и пытаются накопать на меня ответку. Не на того напали.

Я подал заявление о возбуждении уголовного дела.

— При этом Назаров требует от вас три миллиона рублей по гражданскому иску о клевете…

— Чтобы мои слова квалифицировались как клевета, надо доказать, что я знал об их невиновности и умышленно оговорил их. Вот это будет клевета. Но я уверен на 100%, что они воровали вещи у меня из квартиры, — есть же видеозаписи!

Также есть видео, как они набухивают отца, зная, что это может привести к летальному исходу. Каким образом я мог их оклеветать? Это показано на записи. Никакого основания для возбуждения дела у них нет, а у меня все доказательства на руках. Поэтому они просто крысы, загнанные в угол, которые пытаются сопротивляться. Предсудебные конвульсии.

Кстати, в начале августа у себя в Инстаграме Бари Бариевич опубликовал странное фото: на нем изображена заляпанная воском от свечи фотография его отца, а сверху лежит красная вязаная кукла.

«Во время подготовки отцовской квартиры к сдаче нашли под матрасом в отцовской спальне это чудо, — подписал фотографию Алибасов-младший. — Так, конечно, вуду не делают… Но проверить стоило.

Отправил находку биофизику Никите Истомину — он серьезный специалист по психокинетике. И — вуаля! — фигурка, пусть и халтурно, но заряжена на смерть и подложена около двух лет назад. Как раз после свадьбы отца и Лидии Шукшиной, которая в случае отцовской смерти стала бы обладательницей 62 500 000 рублей. Что ж. Поспав два раза на этой кровати, я ненароком получил перелом ребра, трещину в тазе и нагноение в локте, всего за неделю и в нелепых ситуациях — отношусь к атаке серьезно. Буду отвечать. Пусть мир содрогнется от магии потомка Чингисхана!»

Судя по всему, эта история еще далека от завершения. Можно лишь представить, что всех нас ждет дальше.