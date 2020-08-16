От Ефремова до Волочковой: звездные судебные процессы лета-2020

Кокорин с Мамаевым, кстати, снова напомнили о себе!

Спектакль окончен?

Михаила Ефремова, автомобиль которого 8 июня протаранил фургон, за рулем которого сидел курьер Сергей Захаров, обвиняют по статье 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Посадить его могут на срок от 5 до 12 лет. Опытные адвокаты прогнозируют: Михаилу Олеговичу дадут лет семь колонии-поселения, он отсидит половину срока и будет просить об УДО (условно-досрочном освобождении).

Приговор мы услышим, скорее всего, в конце августе. Ну а пока телезрители на всех каналах страны смотрят репортажи о судебном процессе над заслуженным артистом России. А он в суде вину не признает — даже после просмотра кадров с места аварии, показаний свидетелей, которые видели актера, выходящего из автомобиля, совершившего ДТП (и открывающего при этом именно водительскую, а не пассажирскую дверь), оглашения результатов экспертизы, которая показала, что на подушке безопасности биологические следы Ефремова, и автомобиль был исправен (стало быть, не мог вылететь на встречку из-за поломки). Ночью после ДТП Михаил более пяти раз повторил: «Что я наделал? Да, виноват, зачем я напился?» А теперь твердит, что ничего не помнит, — такая выбрана тактика защиты.

Адвокат семьи погибшего Александр Добровинский после просмотра видео с места ДТП спросил: «Михаил Олегович, вы узнаете себя на этих кадрах?» В ответ: «С трудом». «Но это вы или не вы?» Ефремов: «Трудно сказать, это как доктор Джекил и мистер Хайд, я ничего не помню».

После этих слов поклонники артиста бросились перечитывать повесть Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» — там как раз речь идет о раздвоении личности, вызываемом синтезированным героем произведения наркотиком.

Кстати, в крови Ефремова после аварии, помимо алкоголя, нашли следы марихуаны и кокаина. Следы наркотиков, а именно гашиша и гашишного масла, обнаружены в салоне автомобиля актера.

Его адвокат Эльман Пашаев тут же заявил, что они не принадлежат артисту. А все признания, сделанные Ефремовым ранее, касались лишь того, что артист пил спиртное, якобы больше он ни в чем не признавался.

В телефонном разговоре с нами Пашаев заявил: «В суде еще будет сенсация! Я заявлю о ней скоро». При этом Пашаев не скрывает: если станет очевидным, что дела совсем плохи, его подзащитный вину признает.

Интересно, что обследование у психиатра в рамках экспертизы показало, что у Ефремова есть синдром зависимости от алкоголя, но психических расстройств, которые могли бы повлиять на совершение ДТП, нет.

Потерпевшими по делу признаны родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова — вдова, два сына и брат. Исходя из судебной практики иски заявляют с большими суммами, но более миллиона рублей на каждого потерпевшего получить сложно.

Стоит отметить, что благодаря выступлениям адвокатов и обвиняемого процесс напоминает драматический спектакль с элементами фарса. Оцените хотя бы вот эти слова Ефремова: «Прошу вынести предупреждение Александру Добровинскому, который сказал журналистам, что я сидел и похрюкивал. Я болельщик «Спартака», для меня это не обидно (фанаты конкурирующих команд называют спартаковцев свиньями. — Ред.)». Но у меня есть маленькие дети, которые смотрят новости».

После всего этого на выходе из здания суда Добровинский специально для журналистов похрюкал — мол, ничего оскорбительного в этом нет.

Переигровка

Судья Елена Абрамова, которая будет выносить приговор Михаилу Ефремову, весной прошлого года осудила футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Напомним, спортсмены с друзьями осенью 2018-го устроили пару потасовок в Москве. За хулиганство, побои и причинение легкого вреда здоровью Кокорину дали полтора года колонии, Мамаеву — на месяц меньше. Друзья провели восемь месяцев в СИЗО, три в колонии и вышли по УДО.

Вскоре кассация признала нарушения в деле и вернула его в Мосгорсуд. Жизнь друзей-скандалистов тем временем уже наладилась: Кокорин теперь в «Спартаке», Мамаев играет за «Ростов».

Защитники игроков при пересмотре приговора уповали на то, что в приговоре роль каждого подзащитного не была учтена. К примеру, Мамаев не трогал в кафе чиновника Пака, которого пытался ударить стулом Кокорин, а сам Александр, в свою очередь, не участвовал в уличном избиении водителя Соловчука (тут как раз заметную роль сыграл Павел). В итоге приговор Кокорина остался без изменений.

А Мамаева оправдали по статье «хулиганство» — ну то есть в кафе футболист никого не бил. Вердикт таков: «Суд постановил оправдать Павла Мамаева по ст. 213 («хулиганство») УК РФ и назначить ему наказание в виде года исправительных работ за преступление по ст. 115 («побои») УК РФ».

Все свое Мамаев уже отсидел. Будет ли он требовать моральной компенсации? По предварительным данным — нет. В СИЗО и колонии он провел в общей сложности 11 месяцев. И, кстати, наконец-то решена судьба вещдоков — тот самый деревянный стул, которым махал Кокорин в кафе, постановили уничтожить.

В монастырь — без маски

На прошлой неделе суд назначил Анастасии Волочковой штраф в 40 тысяч рублей, а ранее ее оштрафовали на 20 тысяч. Так Анастасия расплачивается за недавнюю поездку в Серафимо-Дивеевский монастырь в селе Нижегородской области, в котором был введен карантин из-за коронавируса у нескольких настоятельниц.

Первый штраф — за «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации».

Второй — за «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания».

Надо сказать, что балерина не просто посетила закрытую на карантин территорию, но еще и разгуливала по ней без маски. Настя не растерялась и выставила на аукцион любимую купель, благо недавно ей подарили новую, — вырученные средства пойдут на оплату штрафов.