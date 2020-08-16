Как менялся «звездный» список Forbes на протяжении 15 лет

В этом году, кстати, Мария Шарапова впервые за 15 лет сдала позиции и уступила одному музыканту первое место.

На прошлой неделе был опубликован свежий список богатых отечественных звезд по версии журнала Forbes.

Напомним, позиции в нем распределяют, учитывая не только заработки за минувший год, но и упоминания в СМИ, а последние годы еще и в сети.

Расставлять наших селебрити по местам журнал начал 15 лет назад, и с тех пор первую десятку не покидает лишь один человек — Филипп Киркоров. Не зря все-таки артист носит титул поп-короля!

Интересно, а кто еще блистал в престижном списке? Давайте вспомним.

2005 год

Мария Шарапова — $18,2 млн.

Благодаря контрактам с мировыми брендами (Nike, Evian, Porsche и другими) теннисистка с 2005 по 2015 год была завсегдатаем рейтинга. На пике карьеры (увы, уже завершившейся) Маша могла только на спонсорских сделках получать от $15 миллионов в год. В 2005-м Маша, годом ранее выигравшая Уимблдон, была, пожалуй, самой горячей звездой мирового спорта.

Филипп Киркоров — $2,2 млн.

Заработал меньше жены (на тот момент Алла Борисовна еще была супругой Филиппа), а в рейтинге выше — все благодаря скандалу с розовой кофточкой журналистки Ирины Ароян. Почти год после конфликта Филиппу припоминали эту историю, случившуюся на пресс-конференции в Ростове-на-Дону, что лишний раз доказывает — любая шумиха вокруг звезды обеспечивает дополнительные бонусы.

Алла Пугачева — $3,1 млн.

В этом рейтинге учтены доходы за гастрольный тур, гонорары за продюсирование «Фабрики звезд-5», за сопродюсерство в «Песне года», за съемки в музыкальном фильме «Сказки про любовь» и за участие в других многочисленных проектах того периода.

Роман Билык (Рома Зверь) — $2,5 млн.

Лидер группы «Звери» пожинал плоды успеха альбома «Районы-кварталы», концерта в «Лужниках», гастрольного тура и нескончаемых заказников в Куршевеле и прочих местах сбора олигархов.

Константин Цзю — $8 млн.

В 2005-м в бою против Рики Хаттона Цзю потерял титул чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе. Но бой принес боксеру самый большой гонорар за карьеру — свыше $5 миллионов.

Интересная деталь: резиденты Comedy Club в те годы только начинали завоевывать популярность, поэтому в рейтинге за юмор отвечает Евгений Петросян с доходом $2,1 миллиона.

2010 год

Мария Шарапова — $25 млн.

В 2010-м Маша вновь возглавила список, уверенно зарабатывая на корте и вне его.

Алла Пугачева — $4,5 млн.

В этот рейтинг попали доходы за предыдущий год, когда у Примадонны был концерт-бенефис, «Рождественские встречи» и другие проекты.

Александр Овечкин — $12 млн.

У одного из самых известных хоккеистов доходы всегда стабильно высокие — свой звездный статус он подтверждал и игрой в сборной России, и в клубе НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Ксения Собчак — $2,3 млн.

Парадокс — в 2010-м Ксения заработала в два раза меньше, чем 10 лет спустя, но тогда она была в пятерке, а сейчас лишь на 15-м месте.

Андрей Аршавин — $8,3 млн.

Футболист играл в то время за лондонский «Арсенал» и был полновесной звездой если не мирового, то уж точно европейского масштаба.

Интересная деталь: в 2010-м в список попал и писатель — это была Дарья Донцова с доходом $1,2 миллиона.

2015 год

Мария Шарапова — $29,7 млн.

Годом раньше Маша выиграла свой, как потом оказалось, последний турнир Большого шлема (чемпионат Франции), что лишь подогрело интерес рекламодателей к теннисистке.

Филипп Киркоров — $10,4 млн.

Филипп триумфально вернулся в топ-5, заработав вдвое больше, чем в 2010-м.

Григорий Лепс — $12,2 млн.

Пару лет Лепс находился в первой тройке самых богатых звезд: за это время запустил несколько бизнес-проектов — надо же куда-то тратить такие несметные богатства.

Александр Овечкин — $12,2 млн.

Свой первый и пока единственный Кубок Стэнли Саша выиграет лишь три года спустя, но на количестве рекламных контрактов отсутствие заветного трофея не отражалось.

Ксения Собчак — $1,2 млн.

Скромные по ее меркам цифры позволили Ксении, в тот момент еще не ударившейся в политику и продолжавшей успешно трудиться в шоу-бизнесе, замкнуть пятерку.

Интересная деталь: в рейтинге появился футболист, которого теперь знают не только болельщики, — Александр Кокорин с доходом $5,9 млн.

2020 год

Сергей Шнуров — $8,8 млн.

Еще пять лет назад Сергей был на 28-м месте с доходом 2,7 миллиона. Но лидер «Ленинграда» серьезно облагородил свой имидж, стал любимцем рекламодателей и начал получать по $150 — 200 тысяч за концерт. Неудивительно, что Шнуров вот уже пару лет держит лидерство в рейтинге.

Егор Крид — $6,9 млн.

Через год после ухода из продюсерского центра Black Star Егор выпустил альбом, клип на песню Love is с Кристиной Асмус в главной роли (21 миллион просмотров) и взлетел на второе место.

Дмитрий Билан — 6,8 млн.

10 лет назад Дима зарабатывал в два раза меньше, а теперь что ни год, то у него в кармане награда — то он лучший певец, то у него лучший видеоклип. Отсюда и бронзовая позиция.

Баста — $6,6 млн.

Пять лет назад Василий Вакуленко лишь начинал развивать свой бизнес, поэтому и доходы были в два раза меньше. Теперь у него очень высокие рекламные ставки — говорят, по $200 тысяч за контракт.

Филипп Киркоров — $ 6,6 млн.

Ветеран Forbes держит себя и поклонников в тонусе — постоянно экспериментирует с блогерами, сотрудничает с модными молодыми исполнителями, а потому и в рекламе сниматься стал чаще.

Интересная деталь: этим летом в Forbes был еще один рейтинг звезд — до 40 лет. Лидером стал боец Хабиб Нурмагомедов с $16,5 миллиона.