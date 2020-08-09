«Ни растяжек, ни провисшего живота»: Мельникова из «Папиных дочек» в лифе от бикини блеснула тонкой талией

28-летняя актриса выглядит так, словно и не была беременной. На этом настаивают поклонники Дарьи.

Дарья Мельникова вместе с мужем воспитывает двоих детей: четырехлетнего Артура, которого актриса назвала в честь возлюбленного — Артура Смольянинова и маленького Марка, в декабре крохе исполнится два годика. Рассматривая свежие снимки «папиной дочки», поклонники актрисы сошлись во мнении, что она выглядит так, словно и не была беременной. Знаменитость может похвастаться изумительной фигурой: тонкой изящной талией, стройными ножками и отсутствием лишних килограммов. По словам фанатов, внешне она больше похожа на девочку-подростка, но никак не на маму двоих детей.

На отчетных летних снимках — Мельникова провела отпуск неподалеку от Ялты — актриса из ситкома «Папины дочки» позировала в шортах и лифе от бикини, продемонстрировав идеальную фигуру без изъяна. Поклонники знаменитости не смогли найти повода для критики. Настолько восхитительно выглядит Дарья.

«Очень стройная, даже не верится, что у нее есть дети», «Юная словно девочка-подросток!!», «Как двое детей?! Откуда?! В это сложно поверить, она так молодо выглядит», «Ни растяжек, ни провисшего живота!! Куколка», «Даша, почему вы такая худенькая?!», «О Боже, такая красивая девочка… Я тоже хочу в Крым», «Супер!! Выглядите восхитительно», «Замечательная актриса! Любим вас всей душой», «Само очарование», — такие комментарии появились под снимком актрисы.

Напомним, что ранее в СМИ не раз всплывали имена и других актрис из ситкома «Папины дочки». Так, 25-летней Елизавета Арзамасовой приписывают роман с постановщиком ледовых шоу Ильей Авербухом. А 34-летняя Мирослава Карпович по слухам встречается со звездой сериала «Мажор». Павел Прилучный расстался с Агатой Муцениеце. У экс-супругов двое детей. А не так давно репортеры застали актера в компании Мирославы на отдыхе.