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«Ни растяжек, ни провисшего живота»: Мельникова из «Папиных дочек» в лифе от бикини блеснула тонкой талией

28-летняя актриса выглядит так, словно и не была беременной. На этом настаивают поклонники Дарьи.

«Ни растяжек, ни провисшего живота»: Мельникова из «Папиных дочек» в лифе от бикини блеснула тонкой талией
Дарья Мельникова (Фото: Instagram.com/melnikovadsh)

Дарья Мельникова вместе с мужем воспитывает двоих детей: четырехлетнего Артура, которого актриса назвала в честь возлюбленного — Артура Смольянинова и маленького Марка, в декабре крохе исполнится два годика. Рассматривая свежие снимки «папиной дочки», поклонники актрисы сошлись во мнении, что она выглядит так, словно и не была беременной. Знаменитость может похвастаться изумительной фигурой: тонкой изящной талией, стройными ножками и отсутствием лишних килограммов. По словам фанатов, внешне она больше похожа на девочку-подростка, но никак не на маму двоих детей.

На отчетных летних снимках — Мельникова провела отпуск неподалеку от Ялты — актриса из ситкома «Папины дочки» позировала в шортах и лифе от бикини, продемонстрировав идеальную фигуру без изъяна. Поклонники знаменитости не смогли найти повода для критики. Настолько восхитительно выглядит Дарья.

Актриса Дарья Мельникова
Дарья Мельникова похвасталась идеальной фигурой без изъяна (Фото: Instagram.com/melnikovadsh)

«Очень стройная, даже не верится, что у нее есть дети», «Юная словно девочка-подросток!!», «Как двое детей?! Откуда?! В это сложно поверить, она так молодо выглядит», «Ни растяжек, ни провисшего живота!! Куколка», «Даша, почему вы такая худенькая?!», «О Боже, такая красивая девочка… Я тоже хочу в Крым», «Супер!! Выглядите восхитительно», «Замечательная актриса! Любим вас всей душой», «Само очарование», — такие комментарии появились под снимком актрисы.

Напомним, что ранее в СМИ не раз всплывали имена и других актрис из ситкома «Папины дочки». Так, 25-летней Елизавета Арзамасовой приписывают роман с постановщиком ледовых шоу Ильей Авербухом. А 34-летняя Мирослава Карпович по слухам встречается со звездой сериала «Мажор». Павел Прилучный расстался с Агатой Муцениеце. У экс-супругов двое детей. А не так давно репортеры застали актера в компании Мирославы на отдыхе.

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