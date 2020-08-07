Генетика, пластика или колдовство: внешность Софии Ротару не меняется уже много лет

София Ротару пела с самого детства. Будучи студенткой, она выступала для Валентины Терешковой, а Людмила Зыкина, услышав Ротару на конкурсе, предрекла ей большое певческое будущее. Черноокая яркая брюнетка покорила советскую публику сразу. И вот уже 50 с лишним лет ее сердце принадлежит сцене.

Песни Ротару знала вся страна тогда, они и сейчас по-прежнему звучат в эфирах радиостанций, а саму исполнительницу часто можно увидеть на голубых экранах.

К своим 73 годам София Михайловна подошла в отличной физической форме. Если бы она скрывала свой возраст, то большинство не дало бы ей больше 45 лет. Смотрите видео Teleprogramma.pro.