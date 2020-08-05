«Прежний «Современник» умер»: Садальский и Сафонов о скандалах вокруг театра

В беседе с продюсером Teleprogramma.pro другой спикер Станислав Садальский выразил мнение, что в «Современнике» больше нет лидера

Театр «Современник» буквально сотрясают скандалы. Еще не утихли громкие разговоры после ухода из труппы Сергея Гармаша, как в прессу просочились новые слухи о том, что Кирилл Сафонов отказывается играть в спектакле «Двое на качелях» совместно с Чулпан Хаматовой.

К слову, артист уже был партнером Хаматовой в этой постановке, но потом ее сменила Кристина Орбакайте. Сейчас же Кристина не может вылететь из США, где живет ее муж Михаил Земцов. Поэтому предполагается, что Кирилл Сафонов и Чулпан Хаматова вновь составят творческий дуэт. Но, по слухам, Сафонов отказывается играть на сцене со своей первой партнершей…

Журналисты Teleprogramma.pro позвонрили актеру, чтобы прояснить ситуацию.

«Я не комментирую бред», — сказал сам Кирилл продюсеру Teleprogramma.pro. больше по теме Новый скандал в «Современнике»: Кирилл Сафонов не хочет играть с Хаматовой в «Двое на качелях» Ситуация в театре сейчас крайне напряженная.

Однако даже, если не принимать во внимание слухи о претензиях Кирилла Сафонова, многие заговорили о расколе внутри труппы. С этим вопросом мы обратились к Станиславу Садальскому который ранее служил в коллективе, основанном Галиной Волчек.

«Когда я работал в театре «Современник», на гастроли в Швецию должны были везти спектакль «Доктор Штокман». И Галина Волчек взяла с собой Валентина Гафта, который не был задействован в этой постановке, но, видимо, хотел посмотреть новую страну. А в то время полететь за границу было все равно что отправиться на Луну. Но КГБ сказало: Гафта не пускать. После этого собрался весь «Современник» и объявил, что не поедет в Стокгольм. Вот это я и называю объединение коллектива, — пояснил Станислав Садальский. Немирович-Данченко говорил, что театр строится на растоптанных актерских самолюбиях. Сейчас в коллективе нет лидера, который держал бы всех в узде, поэтому все и разваливается. Театр как человек – рождается, живет и умирает. Прежний «Современник» же умер с уходом Галины Борисовны. Я не знаю, каким будет новый театр – возможно, он будет лучше, а быть может, и хуже».

— А как бы вы прокомментировали уход Сергея Гармаша?

— Это жизнь — все уходят, умирают, всех забывают. Ну, а Сергей Гармаш не пропадет. Его везде возьмут. Но я повторюсь, что сейчас в театре «Современник» нет лидера — той личности, которая способна сплотить коллектив вокруг себя.

Редакция Teleprogramma.pro надеется, что все конфликты внутри театра «Современник» разрешатся. И мы ждем открытия нового сезона!