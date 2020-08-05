Что известно о Константине Камынине, дружбу с которым приписывают Филиппу Киркорову

Лето в самом разгаре. И, как сообщают некоторые СМИ, Филипп Киркоров отдыхает на пляжах Греции вместе со своими детьми. По слухам, компанию ему также составляет интеллигентный режиссер мюзиклов Константин Камынин.

Разрушитель шаблонов

В одном из своих интервью Константин признался, что ему всегда нравилось разрушать шаблоны. Часто люди видели в нем только спортсмена или манекенщика. К слову, Камынин действительно занимался модельным бизнесом на протяжении пяти лет.

Сейчас же он ко всему прочему позиционирует себя и как фитнес-тренер. На официальном сайте Константина, кстати, даже можно заказать календари с изображением его мускулистого тела.

Но, прежде всего, этот обладатель роскошной фигуры делает ставку на режиссуру и продюсирование. Кстати, он является директором и одним из основателей театра Conlucia. А с 2018 года Камынин выступает в качестве исполнительного продюсера спектаклей Павла Каплевича: «Щелкунчик», «Кармен», «Рабочий и колхозница».

Он мог бы пойти в гинекологи

К слову, первые успехи в этой сфере Камынин начал делать еще в школе: свои дебютные мюзиклы «Мама мия!», «Нотр-Дам» и «Ромео и Джульетта» Константин поставил в старших классах. Но после окончания учебного заведения получил «нормальную профессию», став выпускником Московского университета геодезии и картографии. Хотя, как ранее рассказывал в своем интервью сам Константин, отец советовал сыну пойти в гинекологи…

Ученик Кирилла Серебренникова

В итоге Камынин отучился в ГИТИСе и буквально в начале своей карьеры стал делать колоссальные успехи в режиссуре. Так, в театре Conlucia в партнерстве со Светланой Высоцкой он поставил мюзикл «Любовный напиток» Доницетти (этот же спектакль он представил в театре «Геликон-опера» в качестве дипломной работы) и одноактную оперу «Плащ» Пуччини.

Творческие победы молодого режиссера совершенно закономерны: у Константина были прекрасные учителя – Дмитрий Черняков и Кирилл Серебренников, которому Камынин ассистировал на постановке «Чаадский» в театре «Геликон-опера». Кстати, этот спектакль был отмечен престижной театральной премией «Золотая маска».

Камынин признался, что восхищается талантами Серебренникова и Чернякова и считает, что они всегда держат руку на пульсе и чувствуют вызовы времени. К этому же стремится и сам Константин. Репертуар его театра Conlucia постоянно пополняется новыми постановками, которые также отвечают требованиям современности.

Но все же основные вызовы у этого красивого и талантливого мужчины еще впереди. А пока же он наслаждается отдыхом, слушая шум моря…