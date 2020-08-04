Звезда «Универа» Ярушин, директор Black Star Пашу: кого еще могла заразить коронавирусом Рита Дакота

Известная певица Рита Дакота заразилась коронавирусом. Об этом артистка сообщила у себя на странице в Инстаграм. Кстати, недавно Рита побывала на дне рождения Клавы Коки. И, судя по всему, сейчас сдавать анализы на наличие Covid-19 начнут многие знаменитости, присутствовавшие на том мероприятии – от блогера Саши Спилберг до Пашу и других представителей лейбла Black Star.

В своем Инстаграме Рита Дакота пишет, что после недавно проведенных анализов узнала о наличие вируса в ее организме. Причем диагноз подтвердился только с третьего раза.

Также Рита сообщает, что чувствует себя сносно, но единственное, что ее беспокоит – это отсутствие обоняния и ломота во всем теле. У остальных членов семьи Дакоты коронавирус не подтвердился, но сейчас они находятся на режиме самоизоляции.

«Напомню, что ни кровь, ни КТ не показало короны, и только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома! А представляете, если бы я забила и не стала заморачиваться с третьим анализом, — пишет Рита Дакота. — Скольких бы людей я могла перезаражать! Волосы дыбом…»

Впрочем, поводов для беспокойства у Риты Дакоты предостаточно. Так, недавно она побывала на дне рождения Клавы Коки, где присутствовало огромное количество гостей. Предполагается, что именно там она и могла подхватить коварный вирус.

Судя по фотографиям, выложенным Клавой в Инстаграм, на этой вечеринке присутствовали популярные блогеры с миллионной аудиторией Саша Спилберг, Дима Гордей, звезда сериалов «Молодежка» Карина Лазарьянц, актер сериала «Универ» Станислав Ярушин и многие другие селебритис. Также в своем посту Клава благодарит за участие и подготовку события огромное количество людей, начиная от одного из основателей Black Star Пашу (Павел Курьянов) и, заканчивая фотографами и декораторами, присутствующими на мероприятии.

В комментариях отметилась и Ольга Бузова, написавшая: «С днем рождения, лапа». И кто-то из подписчиков даже выразил сожаление, что Ольги на этой вечеринке не было. Как оказалось, на ее счастье.

Ну а редакция Teleprogramma.pro желает выздоровления Рите Дакоте и надеется, что читатели больше не услышат о других заболевших.