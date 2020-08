Гарри и Меган против «гадюк Букингемского дворца»

Сейсмически опасная для устоев британского королевства книга Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family («В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи») выйдет 11 августа. Она прольет свет на причины сенсационного сложения полномочий принцем Гарри и Меган Маркл. «Телепрограмма» объясняет, почему это литературная бомба и историческое событие.

Почему это важно

Жизнь королевы Елизаветы II и ее семьи — тайна за семью печатями. Да, иногда из Букингемского дворца через Инстаграм поступают новости про заболевших коронавирусом членов династии (принц Чарльз), тут уж никуда не деться, но в целом все, что происходит за величественными воротами королевской резиденции, остается там.

Поэтому каждая нетривиальная весточка из жизни династии Виндзоров — уже информационная бомба. Стоит ли говорить об ошеломительном и внезапном выходе принца Гарри и его жены, актрисы Меган Маркл, из королевской семьи. Объявившая «мегсит» пара отреклась от полномочий, провозгласила эру финансовой независимости и отправилась за счастливой жизнью в Канаду (потом в США, но и там, говорят, принц с женой не прижились — чуть ли не собрались возвращаться). Этот шаг без преувеличения пошатнул вековые устои монархии в Великобритании. Старушка Елизавета II была в ярости и созвала семейный совет, куда Меган не пустили, чтобы отговорить рыжего внука от «дворцового переворота». Но не вышло.

Так вот, об истинных причинах сенсационного поступка, в результате которого Гарри лишился всех военных титулов, бюджетных денег и еще остался должен казне 2,4 млн фунтов (220 млн рублей) за ремонт в резиденции, которую занимал, и станет известно из новой книги.

больше по теме Меган Маркл проиграла судебное разбирательство Герцогиня Сассекская выложит крупную сумму денег.

«Герцогиня была измучена»

Тут есть один нюанс. Книгу не писали Гарри и Меган. И это объяснимо: ну не могут в чопорной Британии прямой родственник королевы с женой (хоть и сбежавшие) вываливать всю правду от своего имени. Более того, авторы произведения — королевский хроникер Омид Скоби и американская журналистка Кэролин Дюран (работала на ABC News в Лондоне) отрицают, что брали интервью у виновников книги. Тогда почему это не выдумка? Скоби и Дюран, обсудившие произведение с The Times, так рьяно уверяли, что Гарри и Меган ни при чем, но при этом у них есть «надежные источники» и это не «придворная чепуха», что становится очевидно: принц с женой просто решили чужими руками написать и выпустить свою биографию, чтобы расставить точки над «i». Не зря в Британии считают, что книга была авторизована принцем, иначе бы издательство и авторов просто засудили за выдумки.

На это косвенно указывает и наличие массы личных подробностей из жизни Гарри и Меган, описанных в книге. Едва ли кто-то из дворецких мог знать о том, как прошло первое свидание принца с будущей женой. В книге подробно описано, что Гарри и Меган непринужденно общались в ресторане отеля Dean Street Townhouse частного клуба богемы Soho House: он потягивал пивко, она — мартини. «Гарри быстро понял, что, для того чтобы впечатлить Меган, будет недостаточно его широкой улыбки. Она, возможно, ощущала его нервозность, потому что поначалу пара чувствовала себя неловко. Однако им не потребовалось много времени, чтобы легко разговориться». Девушка произвела такое впечатление на принца, что он ушел «будто в трансе». На следующий день ужинать договорились там же — втайне от всех. А потом Меган приехала к Гарри в Кенсингтонский дворец на такси.

Кроме того, рассказано, по какой причине серьезно поругались братья — принцы Уильям и Гарри. Первый на полном серьезе спросил второго, уверен ли тот, что Меган для него та самая, с которой до конца дней, пока смерть не разлучит. «Они заставили Меган чувствовать себя не особенно желанной, когда она прибыла в Великобританию», как указано в книге. Это и было началом раскола в семье, в результате которого Гарри пришлось «сделать все правильно для своей маленькой семьи».

Основной акцент сделан на том, что Маркл была не «трудной», как преподносила британская пресса, она просто была «другой»: начиная от цвета кожи (мама актрисы — афроамериканка) и заканчивая привычками и некомфортными ощущениями от «герметичного пузыря», в котором вырос Гарри и продолжал жить вместе с ней. Например, в книге вспоминается один из поступков Меган, который в семье восприняли как дикость: на последнем триместре беременности она полетела в Нью-Йорк и «с нетерпением ждала вечернего шопинга и хороших посиделок с некоторыми из своих самых близких и преданных друзей», после чего закупилась «детской одеждой во французском детском магазине Fancy Bonpoint».

Придворных же шокировал тот факт, что Меган могла в пять утра написать им письмо с просьбой. Во дворце ни принц, ни его жена не могли никому доверять и называли старую гвардию служащих, якобы докладывающих королеве и прессе о поступках пары, «гадюками-сплетниками».

Все лучшее, как уверяют авторы книги, доставалось принцу Уильяму и Кейт Миддлтон, тогда как Гарри и Меган были вечно «на заднем сиденье». Последней каплей была финальная служба в Вестминстерском аббатстве, где могучая четверка (Уильям, Кейт, Гарри и Меган) вообще никак не общалась друг с другом. Более того, Миддлтон подчеркивала свое презрение к Маркл: «Меган пыталась установить зрительный контакт с Кейт, но герцогиня делала вид, что едва ее узнала, чтобы намеренно оскорбить невестку». Именно после этой службы Меган улетела в Канаду, забронировав первый же рейс. «Мэг просто хотела вернуться домой», — объяснила ее подруга, добавив, что герцогиня была эмоционально разбита и измучена. Обратного пути не было.

Подобные произведения вообще-то не понравились бы никому. Потому что члены королевской фамилии предстают в них… людьми. Так, из книги Эндрю Мортона «Диана: ее правдивая история» мир узнал, что принц Чарльз — прелюбодей, а его жена — несчастная женщина, склонная к булимии и суициду.

Естественно, предстоящая публикация подробностей закулисной жизни Виндзоров не может не тревожить королевскую семью. В Британии репутация, традиции и устои превыше всего. Однако реагировать на «бульварную книжицу» открыто тоже нельзя: так можно выказать слабость и уязвимость. Кларенс-Хаус, Кенсингтонский дворец, Букингемский дворец и различные офисы внутри Букингемского дворца официально на выход книги пока что не отреагировали. Однако королевские придворные уже окрестили автора книги Омида Скоби «чирлидером герцогини Сассекской», то есть Меган Маркл.Какова реакция?