«И это дочь Хюррем султан?»: Пелин Карахан в мини-бикини блеснула точеной фигурой на террасе

35-летняя Пелин Карахан вместе с мужем Бедри Гюнтаем обосновались за городом. К идее жить в собственном доме, вдали от городского шума и пристального внимания репортеров, супруги пришли после появления общих детей. Пара воспитывает шестилетнего Али Демира и трехлетнего Джана Эюпа.

Поклонники актрисы из турецкого сериала «Великолепный век» не раз упрекали девушку за то, что она стала реже появляться на телеэкранах. Однако с материнством партнерша Бурака Озчивита стала больше времени проводить дома с семьей. Некоторые коллеги актрисы по исторической ленте также жаловались на профессиональное выгорание, заявляя, что съемки в «Великолепном веке» потребовали от них полной самоотдачи.

Артисты практически дневали и ночевали на площадке, репетируя новые сцены, в которых были задействованы их персонажи. Семьи и личная жизнь в определенный момент отошла на второй план. Об этом говорила и Мерьем Узерли.

По окончании съемок в «Великолепном веке», Пелин смогла восстановить свои силы за счет длительного тайм-аута. Карахан ушла в декрет, занималась воспитанием малышей, лишь изредка участвуя в рекламных компаниях и фотосессиях известных брендов. За это девушка получала неплохой гонорар. Благодаря роли Михримах в исторической ленте актриса снискала любовь и признание поклонников, ее стали узнавать на улицах.

Вместе с мужем Пелин живет за городом. У девушки есть собственная терраса и небольшой сад, в котором она гуляет вместе с детьми. В своем микроблоге Карахан поделилась свежим снимком, попозировав в мини-бикини. Актриса блеснула изящной фигурой без изъяна, заслужив похвалу верных почитателей.