Бузова и Дава: поженятся или разбегутся?

История отношений самой завидной холостячки России и блогера, про которого еще недавно никто не знал.

Когда Ольга Бузова закрутила роман с малоизвестным блогером и рэпером Давидом Манукяном, вокруг шептались, что это ненадолго. И вот уже год этой истории любви. Журнал «Телепрограмма» рассказывает, как живет Бузова со своим избранником.

Короли пиара

34-летняя Бузова и 27-летний Манукян ведут себя грамотно: то атакуют миллионную армию виртуальных поклонников любовными фото и видео, то вдруг замолкают — интриги ради. Эти ребята — короли пиара. На днях у Бузовой вышел новый трек, а у Давы (так все зовут парня) целый альбом, поэтому им выгодно подогреть сплетни о расставании. По факту они все еще вместе. Во всяком случае пока.

Ольга Бузова дала толчок карьере Давы, сравнимый по силе и значимости с «Домом-2» в ее собственной судьбе. Только один пример: друг Бузовой Филипп Киркоров на днях в студии записал с Давой новую версию своего хита «Зайка моя». Бузова ввела своего возлюбленного в такие светские круги, где до развода с футболистом Тарасовым сама лишь мечтала оказаться.

Развод сделал ведущую «Дома-2» Бузову певицей, рекламным лицом крутых брендов и светской львицей. А роман с Олей моментально отразился на финансовом благополучии блогера: у него появилась реклама известных чипсов и других брендов, которые даже в эпоху коронавируса не скупятся на рекламные контракты.

С милым рай и на съемной квартире

По итогам года в рейтинге самых богатых российских знаменитостей Ольга Бузова на втором месте после Хабиба Нурмагомедова. Ее годовой доход составил $2,7 млн. Конечно, рядом с такой богачкой Даве нелегко доказывать свою состоятельность, поэтому в начале отношений он срывался, объясняя в соцсетях, что и сам может оплатить ужин на двоих в ресторанах Куршевеля. Теперь уже не оправдывается, да и альфонсом его перестали обзывать.

Парень вроде хороший: пожилым помогает, трепетно относится к родителям — недавно мама рэпера переболела коронавирусом, Дава с Ольгой помогали ей справиться с недугом. Бузова балует Манукяна вещами и аксессуарами дорогих брендов, а он организует романтические сюрпризы.

Живет парочка в съемном гнездышке — Давид сам оплачивает ежемесячную аренду в сто с лишним тысяч рублей. А Ольга в это время делает ремонт в своей первой столичной квартире, которую она купила за 120 млн руб., недвижимость сдается без отделочных работ, поэтому придется вложить в нее еще немало средств.

Познакомилась пара на съемках клипа Бузовой: Дава играл любовника Ольги, постепенно сценарий реализовался в реальности. «Я тебя люблю, хочу, чтобы мы жили вместе, проводили вдвоем все свободное время. Хочу, чтобы ты готовила мне обеды, чтобы мы заботились друг о друге. Хочу, чтобы мы и дальше вместе занимались творчеством» — вот так недавно Давид признался в любви Ольге. Сделал он это в прямом эфире Инстаграма — у блогеров так принято. Бузова держит интригу, но, по слухам, не прочь после переезда в новую квартиру сыграть свадьбу.

Бузова любит, когда Дава наряжается в строгий костюм и дарит ей шикарные букеты роз. 7-го числа каждого месяца пара отмечает счастливую дату — день своего знакомства. «Я его первая большая любовь в жизни», — говорит Ольга. Может, Оле и вправду на этот раз повезло?