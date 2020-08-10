Дракула Джигурда и известный Тиктокер для 318-летней невесты: кто стал героем нового клипа Анны Калашниковой «Обезоружил»

На днях граф Дракула, внешне напоминающий Никиту Джигурду, выдавал замуж свою любимую дочь.
Женихи подобрались сплошь красавцы: певцы Прохор Шаляпин и Пьер Нарцисс, мистер Олимпия 2019 года и тренер Андрея Малахова Александр Прогрессов, лидер рок-группы «Пилигрим» Андрей Ковалев и…«Человек-паук».
А невеста, как любит говорить Лариса Гузеева в программе «Давай поженимся», у нас роскошная – актриса и певица Анна Калашникова.
Все вышеперечисленные мужчины стали героями ее нового клипа на песню «Обезоружил», на съемках которого побывала и корреспондент портала Teleprogramma.pro.
По словам Анны, изначально было написано пять сценариев видео на эту композицию. Но в итоге выбрали «вампирскую» историю.
Режиссером клипа выступила Ирина Глебова – продюсер и режиссер многих известных передач, например, «Розыгрыш»и «Контрольная закупка» на Первом канале, «Галилео» на канале СТС и многосерийных фильмов «Не родись красивой», «Моя прекрасная няня» и других кинокартин.
Съемки видео «Обезоружил» проходили в студии, оформленной в готическом стиле и переносили зрителя в эпоху средневековья.
Именно здесь и состоялся бал, достойный пера Михаила Булгакова. Командовал парадом граф Дракула в исполнении Никиты Джигурды, который, по сюжету, искал возлюбленного для своей 318-летней дочери.
Никита Джигурда в образе Вампира и трогательного папаши
«Никита придумал себе образ не просто громкоговорящего Вампира, но и немножко шепелявого персонажа, — поясняет Ирина Глебова. – В итоге получился трогательный папашка, который нежно любит свою дочь».
Не менее интересно было наблюдать за женихами героини. Так, по сюжету клипа, Пьера Нарцисса превратили в зайца (а в кого же еще может перевоплотиться исполнитель хита «Шоколадный заяц»), а Прохор Шаляпин с помощью определенных трюков начал крутиться, как веретено.
Кстати, Прохор пришел на съемки вместе с Аллой Пеняевой – женщиной, сыгравшей судьбоносную роль в его жизни. Именно она поддержала певца в первые годы его пребывания в Москве.
На съемках клипа блистал и Александр Прогрессов, оставшийся в одной набедренной повязке. Это тренер Андрея Малахова и мужчина с фигурой Бога, поясняет Анна.
Также в клипе можно будет увидеть светскую диву Ольгу Казаченко.
Как потенциальный жених Анны Калашниковой попал в тюрьму
По словам Анны, изначально роль, которая досталась Ковалеву, должен был сыграть актер Станислав Барецкий. Под него даже уже были придуманы трюки.
Но за день до съемок клипа Барецкий попал в тюрьму… на четверо суток из-за проблем с тонировкой автомобиля.
«Тогда мы стали обзванивать всех своих друзей знакомых, — поясняет Анна Калашникова. — Хотели, например, пригласить певца Шуру. Но в итоге героем клипа стал лидер группы «Пилигрим», а ныне известный блогер Андрей Ковалев».
По словам Ирины Глебовой, основной прием клипа «Обезоружил» — это графические трюки: смена одежды, исчезновение в стене, стирание человека в пространстве.
А во время съемок одного из эпизодов «Человек-паук» улетает под купол костела вместе со свой любимой девушкой.
Человек-паук с двухмиллионной аудиторией
Кстати, о Пауке. По сюжету клипа, этот персонаж влюбляется в героиню Анны Калашниковой – 318-летнюю Вампиршу.
Главного жениха играет известный каскадер и паркурщик Устархан Бекмурзаев, чья аудитория в Тик-Токе насчитывает более двух миллионов человек.
Костюм Человека-паука он примерил три года назад и с тех пор не расстается с ним. Может зайти в таком образе в метро, сделать на улице сальто или показать пассажирам любой акробатический трюк, преподнести дамам цветы – в общем, подарить человеку прекрасное настроение.
Хотели сыграть на контрастах
По словам режиссера клипа Ирины Глебовой, только в съемках сцены бала принимало участие около 80 человек.
Основная идея клипа – сыграть на контрастах легкой, романтичной, типично женской песни с инфернальным видео.
«Мы хотели сделать легкую песню в киношной атмосфере. Причем вся команда действительно – киношники, поставившие перед собой задачу снять мини- фильм. На мой взгляд, это необычно, но, конечно, динамика клипа будет соответствовать темпу песни», — пояснила Ирина Глебова.
Ранее Ирина снимала клипы для Кристины Орбакайте, группы «Дискотека авария», а вот с Анной Калашниковой работает в первый раз.
«Звезды постоянно ноют»
— А что, даже так бывает?
— Да некоторые звезды вообще постоянно ноют. Некоторые умирают уже через два часа съемок. У них просто заканчивается энергия.
Кому-то нужно постоянно устраивать ссоры, скандалы, Аня же – полная противоположность таким личностям. Она аккумулирует в себе энергию и выходит на площадку уже подготовленной.
Помимо мистической составляющей, фишкой клипа стали эротические танцы Анны Калашниковой и ее партнерш по сцене.
Поэтому клип певицы будет интересен абсолютно любой аудитории- от юных поклонников аудитории Тик-Тока до солидных мужчин. Ну а женщин, конечно, привлекут романтическая история и вампирская тематика, которая, как правило, ассоциируется с сексуальностью.