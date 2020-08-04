«Он любит красивых и молодых девушек»: Ольга Казаченко откровенно о сыне Джигарханяна

Степан Джигарханян нашел себе новую пассию – модель из Америки. Многие считают, что эффектная блондинка подозрительно смахивает на предыдущую возлюбленную сына Армена Джигарханяна – Ольгу Казаченко.

Сам же Степан новые отношения не комментирует, ссылаясь на то, что личное счастье любит тишину. Однако однажды признался, что всегда встречался с женщинами младше себя. И, прежде всего, ценит в дамах привлекательную внешность и сексуальность. Новая девушка Степана Джигарханяна соответствует всем этим стандартам.

А что думает о нынешней возлюбленной Степана Ольга Казаченко? Не перестала ли Ольга общаться с бывшим партнером? И почему у Степана Джигарханяна до сих пор нет семьи? На эти вопросы и не только Ольга ответила в видео Teleprogramma.pro