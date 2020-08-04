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«Он любит красивых и молодых девушек»: Ольга Казаченко откровенно о сыне Джигарханяна

Бывшая супруга Вадима Казаченко Ольга рассказала Teleprogramma.pro, каких девушек предпочитает ее бывший бойфренд - Степан Джигарханян

«Он любит красивых и молодых девушек»: Ольга Казаченко откровенно о сыне Джигарханяна
Ольга Казаченко/ фото: личный архив

Степан Джигарханян нашел себе новую пассию – модель из Америки. Многие считают, что эффектная блондинка подозрительно смахивает на предыдущую возлюбленную сына Армена ДжигарханянаОльгу Казаченко.

Сам же Степан новые отношения не комментирует, ссылаясь на то, что личное счастье любит тишину. Однако однажды признался, что всегда встречался с женщинами младше себя. И, прежде всего, ценит в дамах привлекательную внешность и сексуальность. Новая девушка Степана Джигарханяна соответствует всем этим стандартам.

А что думает о нынешней возлюбленной Степана Ольга Казаченко? Не перестала ли Ольга общаться с бывшим партнером? И почему у Степана Джигарханяна до сих пор нет семьи? На эти вопросы и не только Ольга ответила в видео Teleprogramma.pro

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любовьмодель из СШАОльга КазаченкослухиСтепан Джигарханян