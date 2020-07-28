Взлетит «Ракетой»: сколько будет зарабатывать Тимати после ухода из Black Star

Teleprogramma.pro также постаралась выяснить, сколько сама империя Black Star потеряет после ухода артиста.

Рэпер Тимати покидает Black Star – эта новость прозвучала как гром среди ясного неба. Ведь у многих людей, даже не особо разбирающихся в музыке, этот бренд ассоциировался прежде всего с именем музыканта Тимура Юнусова – так на самом деле зовут артиста.

Компания Black Star зарабатывала не только на музыкальной индустрии, но и на бургерах, рекламе, брендах одежды и оказании разных услуг.

По подсчетам РБК, общий оборот лейбла в прошлом году, составил более миллиарда рублей. А в 2018 году и все два миллиарда!

Почему же ушел Тимати, и с чем он в итоге останется?

Прежде всего, Тимур Юнусов остается с новой компанией «Ракета», которую учредил всего лишь несколько дней назад. Она сосредоточится именно на музыкальной индустрии.

Тимати: «Мой уход – это взвешенное решение партнеров»

А что касается Black Star, то, как написал музыкант в своем Инстаграме, его уход – это взвешенное решение партнеров по бизнесу, построивших зонтичный бренд и давших дорогу в жизнь многим перспективным артистам.

Основной причиной разрыва музыканта с Black Star стало несовпадение взглядов на концепцию развития компании.

Тимати хотел придерживаться стратегии Илона Маска (саркастическая метафора самого Тимати — прим. ред.), а его партнеры по бизнесу сделали акцент на концепцию Google и Amazon.

Какие составляющие Black Star достанутся Тимати

В Инстаграм Тимати заявил, что теперь не отвечает ни за одного артиста, закрепленного за лейблом и не имеет отношения к дальнейшей деятельности компании.

При этом он уточнил, какие же бизнес-проекты останутся в его ведении.

«Я сохраняю свои учредительные доли в проектах: «Блэк стар бургер», «Блэк стар картинг», «Блэк стар карвош». А компании «13 барбершоп и тату», «13 Бьюти» и «Блэк стар фитнес» переходят в мою ведомость», — отметил артист.

45 миллионов рублей в месяцев – доходы только с одной точки Black Star Burger

Кстати, империя бургеров, похоже, — одна из самых доходных сфер бренда. Так, в 2019 году доходы только с одной точки Black Star Burger в среднем составляли 45 миллионов рублей в месяц.

Кстати, общие доходы Тимати в 2018 году, по информации издания Starhit, составили 4,5 миллиона долларов.

больше по теме После ухода из Black Star Тимати основал новую компанию Как сообщают СМИ, новая компания будет называться «Ракета».

Сколько примерно может получить Тимати…

Давайте попробуем сделать грубый подсчет выручки Тимати даже после его ухода из компании.

Для этого нужно разделить общий оборот компании Black Star стоимостью 1 миллиард рублей (по данным РБК на 2019 год) на 10 частей – мини-компаний. Три из них полностью переходят в ведении Тимати, то есть, это уже свыше 300 миллионов рублей.

Еще в трех компаниях доля Юнусова составляет около 30%, а это около 90 миллионов рублей. То есть, по самым-самым грубым подсчетам, даже после своего ухода Тимати все-равно останется примерно с 400 миллионами рублями. И это без учета многих нюансов.

Потери холдинга после ухода Тимати

А вот сколько же потеряет холдинг Black Star после ухода Тимати?

Как рассказал РБК Павел Курьянов (Пашу — директор Black Star — прим. ред.), концертная деятельность Тимати приносила музыкальному лейблу примерно 10% прибыли. А это, по официальным данным «Спарк», примерно 642, 7 миллионов рублей, полученных в прошлом году.

Кстати, гораздо больший ущерб компании, по словам Курьянова, нанес коронавирус – выступления музыкантов давали 30% прибыли всему лейблу. Теперь же это число явно сократилось.

Что касается Тимати, то, как уже говорилось выше, он основал компанию «Ракета» с начальным капиталом в 10 000 рублей и намерен сосредоточиться на развитии собственной музыкальной карьеры.

Так, в конце сентября артист собирается презентовать новый альбом. А, учитывая, что последний раз Тимати записал альбом в 2016 году, для него это важное событие.

Редакция Teleprogramma.pro же желает музыканту удачи!