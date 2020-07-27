Именные купюры, любимые экс-жены, Лепс, Бузова и другие звезды: как рыжий «Иванушка» отметил 50-летие

Андрей Григорьев-Апполонов отпраздновал 50-летие. Правда, что ли? Ну не верим!!!

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов с размахом отметил свое 50-летие. День рождения рыжего «Иванушки» прошел в элитном ресторане Москвы и собрал более 300 звездных гостей.

Среди приглашенных можно было увидеть Григория Лепса, Ольгу Бузову, Сашу Савельеву, участников группы «Дискотека авария», Андрея Макаревича, Андрея Малахова, Настасью Самбурскую и многих других селебритис.

На этот праздник попала даже Жанна Агузарова, о которой уже давно ничего не слышно в богемной тусовке.

Бывшие жены – родные люди

Торжество посетила и бывшая жена «Иванушки» Марина Банкова вместе с сыновьями Иваном и Артемием. И ничего удивительного в этом факте нет.

В одном из своих интервью Андрей признался, что ему удалось сохранить прекрасные отношения с обеими экс-супругами – Марией Лопатовой, с которой он прожил четыре года и Мариной Банковой, с которой он провел в браке больше 16 лет.

Музыкант отметил, что для него бывшие жены – родные люди, всегда готовые поддержать и помочь вокалисту во всем.

Впрочем, по слухам, первое время Григорьев-Апполонов очень переживал по поводу развода с Мариной. Погрузился в депрессию и даже пристрастился к алкоголю. Но! Сейчас в жизни музыканта все «устаканилось» без лишних градусов.

У «Иванушки» новая муза?

Продюсер группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко рассказал, что артист нашел себе новую музу 19-20 лет и даже собирается познакомить ее с бывшей женой. Высокие отношения!

По слухам, период самоизоляции музыкант провел именно с новой пассией в своей квартире в Сочи. В светской тусовке говорят, что у «Иванушки» серьезные намерения, а не мимолетная интрижка.

Григорьев-Апполонов попал на купюры…

Но во время празднования своего юбилея Григорьев-Апполонов явно был счастлив, чему во многом способствовала атмосфера, созданная на мероприятии.

Ресторан был оформлен в светлых оттенках, но перчинки в торжество добавляли скатерти ярко-огненного цвета.

Гостей встречал не только сам музыкант, но и его картонная фигура, установленная у входа в зал.

Параллельно всем присутствующим напоминали о соблюдении карантинных мер (но все гости явно старались быть ближе друг к другу).

И демонстрировали пятитысячные купюры с изображением музыканта… Этот сюрприз можно назвать одним из самых оригинальных подарков для «Иванушки».

Но самым бесценным сюрпризом для артиста все же стали теплые слова его друзей.

Ольга Бузова: в 50 лет жизнь только начинается!

Так, Ольга Бузова отметила, что своим примером и внешним видом Григорьев-Апполонов лишний раз доказывает: в 50 лет жизнь только начинается. Ольга призналась, что выросла на песнях артиста и счастлива попасть в число его друзей.

В ответ на это Андрей Григорьев-Апполонов признался, что с Олей стыдно, но весело. А еще она хороша тем, что фотошопит на снимках не только себя, но и всех, кто рядом. Впрочем, Григорьев-Апполонов хорош и без фотошопа.

Актриса Наталья Рудова на протяжении всего вечера выкладывала в Инстаграм фотографии с мероприятия, а также слова поздравления и восхищения в адрес именинника.

Ну, а сам Андрей нежно обнимал Наталью во время ее концертного номера, словно бы выражая свою благодарность.

Зажегли и Григорий Лепс, и экс-супруга

Дал жару и Григорий Лепс, подаривший виновнику торжества свои хиты. Но больше всего внимания было приковано к бывшей жене артиста Марине, которая лихо отплясывала на танцполе в своем длинном платье и подпевала звездным гостям.

Сам же Андрей Григорьев-Апполонов также доказал, что находится в прекрасной вокальной форме, исполнив свои лучшие хиты. В общем, день рождения удался на славу!