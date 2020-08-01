Как выглядел Андрей Малахов 20 лет назад

Вспоминаем, как менялся образ Андрея Малахова, уже четверть века солирующего в телеэфире

Кажется, Андрей был на экране всегда. Кто-то из зрителей может сказать, что вырос на его программах, а кто-то лишь появился на свет тогда, когда Андрей Николаевич уже блистал в прайм-тайм на федеральном ТВ.

В кадре будущий суперстар начал появляться 25 лет назад в качестве корреспондента и ведущего рубрики в шоу «Телеутро».

Давайте вспомним, как менялся образ ведущего за это время — от наивного ягненка из северного городка Апатиты до гламурного красавца с роскошной квартирой на Остоженке.

Вот так выглядел Малахов на заре карьеры. Да, когда-то и он был молодым, наивным и совсем не циничным парнем с широко открытыми глазами.

Занимался скрипкой в родных Апатитах (Мурманская область), потом отучился на журфаке МГУ, затем на юрфаке РГГУ и попал на Первый канал.

«Телеутро», ставшее впоследствии «Добрым утром», дало старт карьере талантливого ведущего, а затем в 2001 году в эфир вышло ток-шоу «Большая стирка», трансформировавшееся в «Пять вечеров», а позже в «Пусть говорят», окончательно утвердившее Андрея в статусе суперзвезды.

Став знаменитостью, Андрей попытался уйти от образа сына маминой подруги и обрести более убедительный имидж.

Поэтому экспериментировал с внешним видом как мог, превращаясь то в загорелого латиноамериканского мачо, то в двойника Сергея Зверева — аккурат к «Евровидению-2004», в освещении которого он принимал участие.

Несмотря на множество проектов как на телевидении, так и за его пределами, ток-шоу «Пусть говорят» остается главным в карьере Малахова. Наверное, поэтому в нем он всегда был таким эмоциональным, а его шевелюра — такой буйной.

В середине 2000-х Андрей подсел на ЗОЖ и качалку. Начал заниматься с персональным тренером, много есть и вскоре достиг неплохих результатов, нарастив мышечную массу. Чем, разумеется, не мог не поделиться с публикой.

Сейчас Малахов сбавил обороты в плане наращивания объемов мускулатуры, зато закрепил за собой образ успешной медиаперсоны.

Он ведущий и продюсер нескольких проектов на канале «Россия 1», главный редактор глянцевого журнала, примерный муж и отец. Все это отражается в имидже звезды: строгий костюм, мудрый взгляд, сдержанные эмоции.