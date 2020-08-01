Как сейчас выглядит Мейсон из «Санта-Барбары» и чем занимается

Красавчика Мейсона, старшего сына нефтяного магната Си Си Кэпвелла из сериала «Санта-Барбара», помнят все. А вот имя актера — нет. Его судьба тем более мало кому известна, а ведь биография артиста, которому 31 июля исполняется 70 лет, знаменитой мыльной оперой не ограничивается.

Гамлет в «мыле»

Шансов не стать артистом у парнишки из штата Джорджия было немного. Папа — радиоведущий, мама — театральная актриса. Он помогал таскать декорации, крутился за кулисами и в средней школе начал читать со сцены стихи и многостраничные монологи из классики.

Поэтому немудрено, что в Университет Теннесси школьник Лэйн поступил на курс актерского мастерства. Так все и началось.

На протяжении пяти лет Дэвис играл Мейсона в «Санта-Барбаре». Обаятельный, нагловатый и выпивающий адвокат был одним из любимых героев русских зрителей. Особенно женской аудитории.

Лэйн создал образ, выходящий за рамки банальной мелодрамы. Может, потому что актер был и остается фанатом Шекспира или потому что сценарий помог. Ведь Мейсон страдал комплексами гамлетовского уровня: отношения с родителями, быть или не быть, тревоги и неуверенность в правильности выбранного пути.

В итоге Дэвис настоял на том, чтобы его героя вывели из сериала — он захотел уйти. Сценаристы отправили Мейсона в отпуск, а вернулся он уже не в виде Дэвиса: некоторое время адвоката играл Терри Лестер, а до финала героя довел Гордон Томсон. Кстати, в некоторых эпизодах маленького Мейсона сыграл 15-летний Леонардо ДиКаприо.

Увлекшись театром, а значит, и пьесами Шекспира, еще в юности, Лэйн не просто продолжил читать его монологи со сцены, а стал настоящим популяризатором творчества гениального британца. Дэвис основал Шекспировский фестиваль в Теннесси, который проводится ежегодно. Сам Дэвис продолжает играть в мюзиклах и театральных постановках и преподавать актерское мастерство.

Последней работой на телевидении для Дэвиса стал фантастический проект «Сверхъестественное»: в вышедшем в прошлом году 15-м сезоне актер сыграл известного в XIX веке американского шарлатана Фрэнсиса Тамблти.

«Голубое такси» и стрельба из калашникова

Как и другие звезды 80 — 90-х, особо почитаемые в России (Наталия Орейро, Вероника Кастро и пр.), Лэйн не мог не оказаться в нашей стране. Не зря здесь даже песню сочинили в его честь: «Я еду-еду-еду к Мейсону на голубом такси» (ее, если кто забыл, исполняла поп-группа «Мона Лиза»).

В 2004 году известный советский актер и режиссер Родион Нахапетов, в свое время уехавший в США, затащил Дэвиса на фестиваль театра и кино «Амурская осень», чтобы тот представил российско-американский сериал «Русские в городе ангелов». Принимали Мейсона с любовью — поили чаем из самовара, кормили кренделями.

Побывал иностранец, конечно, и на Красной площади, и на ликеро-водочном заводе Новокузнецка, и на фестивале «Славянский базар» с Надеждой Бабкиной спел, и даже пострелял из автомата Калашникова.

В личной жизни актер тоже оказался полной противоположностью Мейсону, закрутившему в сериале десятки романов.

Почти 30 лет Лэйн был счастлив в браке с Холли Суонн, музыкальным редактором, которая подарила ему двоих сыновей — Тэтчера и Нэйтана (он, кстати, тоже стал актером). Увы, недавно брак распался, впрочем, расстались Холли и Лэйн тихо и без скандалов.