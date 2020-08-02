Сколько стоит учеба детей звезд в частных школах и престижных вузах

Пока абитуриенты-2020 волнуются в ожидании результатов зачисления в вузы, учеба в частных школах на следующий год уже оплачена.

Знаменитости выбирают для своих детей обучение в частных образовательных заведениях по многим причинам — из-за маленькой наполняемости классов и индивидуального подхода, международных программ обучения, охраны, однокашников из определенного, платежеспособного круга.

Во сколько же обойдется учеба в самых популярных у звезд столичных и подмосковных частных школах?

1 680 000 руб. — за год

В Павловской гимназии, что на Новой Риге, учатся наследники Александра Реввы, Ани Лорак, Глюкозы, Славы и других звезд, живущих неподалеку. С детьми занимаются целый день, так что гору домашки они в семью не несут. Также есть бассейн, теннисные корты, хореографический зал, художественная студия.

В этом году здесь уже успели похвастаться учениками, набравшими на ЕГЭ сто баллов. Плата за учебный год протяженностью 10 месяцев в Павловской гимназии —

1 475 000 рублей.

Плюс 205 000 рублей — авансовый платеж при поступлении в школу. Победители и призеры олимпиад получают скидку на обучение.

1 422 000 руб. — за год

В Ломоносовской школе нет первоначального взноса, что редкость для частных учебных заведений элитного уровня. В этом году здесь проводилось онлайн-тестирование для поступления.

В столичных и подмосковных филиалах школы учатся дети Анны Седоковой, Михаила Пореченкова, Владимира Соловьева, Антона Комолова, Ирины Линдт, Ирины Дубцовой. Сюда же, по предварительной информации, отдает сына Дмитрий Шепелев.

В классах здесь по 16 человек, два классных руководителя, индивидуальные и групповые занятия не только с учителями, но и с психологами. В школе есть свой спорткомплекс, пара десятков творческих студий.

В старших классах ученики проходят мультипрофильное обучение по индивидуальным планам для подготовки к поступлению в вуз. Учатся дети девять месяцев — платить по 158 тысяч рублей можно ежемесячно.

700 000 руб. — за учебный год

В гимназии имени Евгения Примакова дети учатся 10 месяцев, это привычная практика для некоторых частных школ. Как, впрочем, и билингвальная среда — здесь и учителя, и ученики одинаково свободно говорят на английском и на русском.

На каждого учащегося приходится по десять уроков английского в неделю. Здесь грызут гранит науки внуки Надежды Бабкиной, дети Анны Банщиковой, Ксении Бородиной, Гарика Мартиросяна, Михаила Галустяна.

Плата за новый учебный год складывается из двух частей: полмиллиона рублей за образование и 200 тысяч в качестве взноса на развитие материальной базы.

ВУЗЫ от 380 000 руб. — за год

Конечно, все абитуриенты хотят попасть на бесплатные места, но родителям тех, кому не повезет, придется раскошелиться. Мы желаем будущим студентам попасть на бюджетные отделения, но ценами за платное обучение в престижных вузах тоже поинтересовались.

К примеру, старшая дочка артистки Екатерины Климовой хочет учиться на журфаке МГУ (391 тысяча рублей) или МГИМО (572 тысячи рублей).

Дочь певца Валерия Меладзе Арина поступает на факультет «лечебное дело» в Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и Медуниверситет имени Пирогова, в котором год обучения обойдется в 380 тысяч рублей.