На каких курортах России отдыхают Бабкина, Дибров и другие звезды

Из-за пандемии привыкшие к заграницам звезды вынужденно исследуют туристические направления на родине. И не без удивления констатируют: дома отпуск тоже может быть интересным.

Крым

Надежда Бабкина с внуком, 10-летним Георгием, отдыхает в Ялте. Народная артистка остановилась в одном из самых шикарных, а значит, и дорогих отелей Крыма — сутки по системе «все включено» здесь в разгар сезона стоят 66 тысяч рублей.

Ростов-на-Дону

Дмитрий и Полина Дибровы устроили для двух десятков московских друзей тур на свою родину, в Ростов-на-Дону. Пять дней на Дону отмечали 31-й день рождения Полины.

Для компании брендировали автобус, одежду и флаг логотипом со словами Rio Don Janeiro Carnaval De Paulina. Программу готовило специальное агентство: в ней было и посвящение в казаки, и походы в музеи, и поездки на винодельни, а также парусные лодки, Азовское море, раки, вечеринки.

А друзья подарили Дибровым и всем остальным гостям обратный перелет в Москву на частном самолете.

Алтай

Никита Ефремов с гражданской женой Марией Иваковой и друзьями провел месяц на Горном Алтае. Походы с проводниками в горы, сплавы, конные прогулки с гидом — полный цифровой детокс!

Ефремов делится эмоциями: «Суровый и дикий дух Алтая сбрасывает всю городскую шелуху, все наносное, ненужное».

Юлия Барановская с детьми также путешествует здесь с гидом, но более легкими тропами — семья сплавилась по реке Катунь, а затем поселилась в пятизвездочном отеле в горах.

Сахалин

Екатерина Андреева на Сахалине купила на рынке крабов по 500 рублей за штучку и отправилась в путешествие. Телеведущая успела окунуться в кипящую речку на вулкане Баранского на одном из островов Курильской гряды — Итурупе.

Сочи

Как и большинство звезд, заглянувших в Сочи, Елена Летучая с мужем арендовали на несколько часов яхту, чтобы отплыть подальше от густонаселенных пляжей и искупаться в открытом море.

Санкт-Петербург

Фигуристы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина с детьми после посещения стандартных экскурсионных мест Питера рванули в деревню — на настоящую сыроварню.

Посмотрели, как устроено натуральное хозяйство и как делают сыр, — как знать, может, в будущем пригодится.