«Замирал над кроватью»: Седокова откровенно поведала о домогательстве со стороны «отчима»

В последний день июня многодетная Анна Седокова анонсировала выход автобиографической книги «Я сильная. Я справлюсь». Практически сразу издание произвело фурор среди поклонников певицы, ведь в нем артистка без стеснения поделилась сложностями из своего детства. Некоторые озвученные артисткой детали буквально ввергают в шок: так, например, выяснилось, что певица неоднократно становилась жертвой домогательств со стороны потенциального отчима.

Певица вспомнила, что порог квартиры, в которой она жила с мамой, на регулярной основе пересекал некий дядя Сережа. Несмотря на то, что у мужчины уже была жена и дети, он постоянно наведывался к маме Анны. Чем занималась родительница за стенкой, Седокову никогда не интересовало. Самое страшное начиналось, когда женщина засыпала: незнакомец приходил в комнату Анны и оказывал давление.

«Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроваткой. Сначала стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю. Потом осторожно просовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по ноге», — вспоминает Аня.

Однажды Седокова и вовсе была избита ремнем. Для Ани, которую никогда сильно не ругали, все произошедшее стало шоком – певица просто не знала, как ей отреагировать. Мужчина исчез после того, как девочка наглядно показала, что ему тут не рады: Аня подкараулила момент, а затем подложила на стул непрошеного гостя иголку. Стоило лишь дяде Сереже зайти в комнату девочки, как та тут же закричала. Маме ничего объяснять не пришлось.

«А я еще несколько лет не могла спать по ночам, вновь и вновь ожидая этого кошмара», — приводит выдержки из книги «СтарХит».

Сейчас Анна учится жить заново. В скором времени Седокова вновь попробует на себе статус жены – баскетболист Янис Тимма сделал девушке предложение, на которое последняя ответила согласием.