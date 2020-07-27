Погребняк призналась, что беременной употребляла алкоголь

И познакомила читателей Teleprogramma.pro со своим сыном, рожденным вопреки всем запретам на вино в период «интересного положения». Но что сказал на это врач?

В прессе появилась информация, что 27-летняя участница проекта «Дом-2» Саша Черно пыталась искусственно вызвать роды, в частности с помощью красного вина. Девушка хотела успеть к красивой дате – 8 июля.

В этот день в России традиционно отмечается день семьи, любви и верности. Но, похоже, пока аист запаздывает…

Меж тем откровенное признание Саши Черно об алкоголе может вызвать недовольство многих мамочек.

Teleprogramma.pro решила узнать, что по этому поводу думает образцовая мама трех сыновей, дизайнер и светская львица Мария Погребняк. И она была очень лояльна к поведению участницы «Дома-2». Впрочем, подробнее в нашем видео.