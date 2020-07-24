Пока закрыты границы: как звездам удается летать в другие страны в карантин

Российские звезды периодически делятся с поклонниками подробностями своей жизни: кто-то творческими планами, кто-то говорит про отношения, а есть и те, кто радостно сообщает, что отправился за границу в период всемирного карантина.

И тут бы порадоваться за кумира, но комментарии под фотографиями частных самолетов или заграничных морских побережий все больше со знаком минус.

«А на вас запреты не действуют или как? Граница же закрыта! Пир во врем чумы!» — возмущаются подписчики.

Если вдруг, кто забыл, то с 30 марта Россия официально закрыла границу и ограничила авиасообщение с другими странами. Все для того, чтобы замедлить распространение коронавируса неизвестного происхождения.

Но как же тогда звезды ухитряются уехать за рубеж? Ответ на этот вопрос знает певец Прохор Шаляпин. А эксперт Teleprogramma.pro дала читателям ценные советы. Кстати, Иосиф Пригожин в выражениях не стеснялся. Но мы не будем спойлерить — сами все увидите.