Что известно о рэпере Loc-Dog, который «увел» Гагарину от мужа

Развод певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова обрастает новыми подробностями. А поклонники знаменитостей меж тем пытаются ответить на вопрос: кто виноват в их разрыве. Разлучником, в частности, называют рэпера Loc-Dog, который пишет для Полины новые песни.

Слухи и сплетни…

По слухам, кому-то из поклонников посчастливилось увидеть, как музыканты держались за руки в одном из московских кафе.

Однако агент рэпера опровергает эти слухи, заявляя, что между знаменитостями исключительно рабочие и дружеские отношения. Но, тем не менее, на фоне сплетен и домыслов интерес к личности Loc-Dog стремительно растет.

Кто же он этот таинственный человек, по мнению поклонников певицы, якобы посмевший увести верную жену из семьи? Прежде всего считается, что он стоял у истоков электрорэпа в России.

Музыкальный экспериментатор

Настоящее имя Loc-Dog – Александр Жвакин. А свой псевдоним он «одолжил» у персонажа знаменитого фильма «Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале». Родился будущий рэпер в Ульяновске в семье, не имеющей отношение к музыке. Но когда Александр был подростком, семейство переехало в российскую столицу.

Свои первые тексты Александр начал писать уже в 15 лет под влиянием таких уже признанных мастодонтов рэпа, как Wu-Tang, участники группы «Каста» и Баста. Друзья Жвакина выложили его композиции в Интернете. Талантливого парня заметил основатель группы «Стороны Ра» Артур Скотт и привлек к сотрудничеству. К слову, музыкального образования Александр не имеет. Он закончил Московский Институт путей сообщения.

Вскоре Александр стал ставить свои первые музыкальные эксперименты. В частности, он смиксовал рэп с синтезаторами, микшерами и драм-машинами. И этот эксперимент прошел весьма успешно! Александр Жвакин открыл электрорэп для нашей страны.

Как Loc-Dog потерял свой товарный знак

В 2009 году артист начинает сотрудничать с лейблом X-Limit, а его продюсером становится владелец сайта Indarnb.ru Дмитрий Кондратьев (Шугайло). В этот же период он выступает с группой Loc-Dog Band. В 2010 году Александра можно заметить на разогреве у знаменитого американского рэпера 50 Cent во время концерта в Москве. Сам Жвакин не очень позитивно отнесся к этому опыту, намекнув, что ему все-таки хочется самому быть хозяином положения.

Вроде бы все идет как по маслу, но в 2012 году Александр Жвакин неожиданно объявляет, что отныне лишается своего творческого псевдонима Loc-Dog и меняет его на русскоязычную версию Лок-Дог. А сочиненные песни будет подписывать своим настоящим именем. Причиной такого решения стал конфликт рэпера с продюсером и дальнейший разрыв контракта.

И получил «Золотой граммофон»…

Впрочем, в 2016 году рэпер вернет свой товарный знак, успев получить «Золотой граммофон» за песню «На расстоянии» и открыть в центре Москвы звукозаписывающую студию, где работает не только он сам, но и как начинающие, так и уже признанные артисты.

За годы творчества Loc-Dog выпустил восемь альбомов. А одно из его последних творческих достижений – это трек «Грустный смайлик», ставший настоящим хитом.

Наркотики и новая жизнь после них

К сожалению, Александр Жвакин может похвастать не только творческими успехами… Так, в одном из интервью он признался, что долгое время «баловался» наркотиками, но, к счастью, избавился от этой пагубной привычки. Теперь Loc-Dog более ответственно относится к своей жизни, занимается спортом и следит за своим питанием.

И главное — Александр старается быть образцом для подражания для своей девятилетней дочери Евы. Кстати, у рэпера была жена Ярослава. Но в разводе он с ней сейчас или нет — неизвестно. Певец тщательно скрывает свою личную жизнь.

А что касается слухов о романе с Полиной, можно предположить, почему рэпер нравится женщинам. Так, в 2011 году Александр заступился за девушку, на которую напали неизвестные, а сам же угодил в НИИ им. Склифософского с резаными ранами предплечья и щеки. Все-таки мужество ценилось людьми во все времена!