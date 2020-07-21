Многомиллионный раздел имущества и слухи в звездной тусовке: видеоистория о разводе Пелагеи и Телегина

Следующее судебное разбирательство по делу о разводе певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина состоится 11 августа. Меж тем дело о семейных разногласиях в звездной семье обрастает новыми подробностями. Так, недавно адвокат артистки Филипп Рябченко заявил, что все совместное имущество супругов, нажитое непосильным трудом и не только, должно быть поделено поровну – по закону.

больше по теме Звездный развод: что делят в суде Пелагея и хоккеист Иван Телегин Этот бракоразводный процесс обещал быть вполне заурядным.

Как комментирует ситуацию сама Пелагея? Что о разделе звездного имущества думает известный адвокат Тимур Маршани? Какие слухи о разрыве Пелагеи и Ивана Телегина ходят в звездной тусовке? И что на вопрос: «Как не остаться врагами после развода?», отвечают Виталина Цымбалюк-Романовская и Рустам Солнцев, также пережившие болезненное расставание со своими вторыми половинами? Смотрите в видео Teleprogramma.pro.