«Съемки находятся в подвешенном состоянии»: Добронравов о продолжении «Сватов» и об уходе из театра

Артист рассказал Teleprogramma.pro о причинах ухода из коллектива и о съемках в сериале «Сваты».

В прессе появилась информация, что народному артисту России Федору Добронравову предлагали миллион рублей, лишь бы он полностью сосредоточился на карьере в театре Сатиры и отказался бы от участия в других проектах.

Однако еще месяц назад он все равно покинул коллектив, в котором проработал больше 15 лет. Что же случилось?

Как рассказала заведующая труппой Бронислава Чунихина, в театре постоянно старались подстраиваться под напряженный график Федора Добронравова.

А когда у актера возникли проблемы с сердцем, даже предлагали миллион рублей в месяц при условии, что он не будет так активно сниматься в других проектах и побережет себя. Но Добронравов на это не согласился.

Тогда артисту предложили условия, при которых он будет получать деньги только за дни, отработанные в театре. И, по словам Брониславы Чунихиной, Добронравов окончательно решил уйти из труппы.

Свое решение актер прокомментировал в беседе с корреспондентами Teleprogramma.pro.

«Мы все меняем место работы. Я ни с кем не ругался. И это было мое решение. Я также продолжаю играть в театре Сатиры спектакль «Где мы?». И, даст Бог, буду играть его и в дальнейшем. Честно говоря, я вообще не хочу комментировать эту тему. Есть люди, ищущие пиара. Я же не отношу себя к их числу», — отметил Федор Добронравов.

— Уже много говорилось о вашей плотной занятости. Недавно в Инстаграме Даниила Белых появилось фото, на котором артисты сериала «Сваты» сидят за общим столом. Значит ли это, что съемки сериала возобновились после пандемии?

— Видимо, это какой-то старый снимок. Пока съемки находятся в подвешенном состоянии. Хотели доснять все этим летом, но из-за пандемии все подвисло. Вот так и живем. Сейчас пока никто ничего не знает.

Напомним, за время существования проекта «Сваты» было снято шесть сезонов. Но вот со съемками седьмой части проекта возникло немало сложностей…

Так, в 2017 году Федору Добронравову запретили въезд на Украину в связи с его поездками в Крым, а затем был наложен запрет на съемки всего сериала. Тогда группа стала искать выход из положения и перебазировалась в Белоруссию. В марте 2019 года Окружной суд Киева снял все запреты на съемки. И в итоге часть сезона была снята.

Затем препятствия съемкам учинил коварный коронавирус. Теперь же артистам и всей съемочной группе остается только ждать…

А редакция Teleprogramma.pro желает Федору Добронравову и всему творческому коллективу сериала «Сваты» творческих успехов.