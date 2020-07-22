Финалистка «Битвы экстрасенсов» уничтожила мифы о «проклятии» шоу «Пусть говорят»

Ясновидящая Кажетта опровергла слухи о «злом роке» шоу с Дмитрием Борисовым, которые распространяются в Сети.

И все же слухи построены не на пустом месте. Вот несколько страшных историй последних недель, происшедших с людьми, имевших отношение к шоу.

Недавно в номере одного из элитных московских отелей было найдено тело известного блогера и экстрасенса Анны Амбарцумян.

От инфаркта умерла известная журналистка Юлия Норкина. Причиной смерти художника Сергея Заграевского стала острая сердечная недостаточность.

Все эти они являлись активными экспертами и гостями передачи «Пусть говорят» на Первом канале. Они высказывали свое мнение по многим вопросам, дискутировали и были узнаваемы именно благодаря шоу.

В Сети заговорили о возможном проклятии, нависшем над рейтинговой передачей. Действительно ли все умершие знаменитости стали жертвами злого рока?

На этот вопрос в интервью Teleprogramma.pro ответила известная ясновидящая, участница проекта «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.