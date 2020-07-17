Адвокат Захаровых: «Как можно принимать деньги от человека, который не признает свою вину?»

В интервью Teleprogramma.pro Добровинский прокомментировал новость о 40 миллионах рублях, которые просят родные Захарова в качестве компенсации.

В прессе появилась информация, что родственники Сергея Захарова требуют у Михаила Ефремова в качестве компенсации 40 миллионов рублей.

Кстати, по слухам, к числу потерпевших хочет примкнуть и гражданская жена Сергея. Насколько эти слухи правдивы, прокомментировал адвокат представителей Сергея Захарова Александр Добровинский.

Напомним, некоторые СМИ сообщили, что размер требуемой компенсации озвучил адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Он пояснил, что получил информацию из достоверных источников. Также Пашаев отметил, что актер готов помочь семье погибшего материально, но вряд ли ожидал, что услышит о таких деньгах.

И если вину его подзащитного докажут, то максимальная сумма, на которую могут рассчитывать родственники Захарова, — это миллион рублей.

При этом Пашаев объяснил, что родные погибшего могли бы получить больше, если бы согласились принять помощь от Михаила Ефремова. Но пока они не готовы это сделать.

В беседе с корреспондентами Teleprogramma.pro адвокат потерпевших назвал выдумкой слухи о 40 миллионах рублях.

— Это неправда. Мы еще даже не согласовали никакие суммы, а занимаемся только тем, что изучаем материалы дела, которые нам передали в прошлую субботу. Там пять томов и несколько часов видеоматериалов, которые мы продолжаем штудировать.

И говорить о каких-то компенсациях еще рано, это чья-то очередная выдумка, — говорит Александр Добровинский. — Не понимаю, почему, но всем очень хочется осквернить родственников погибшего Сергея Захарова. Видимо, кому-то от этого легче.

— Позиция родственников Сергея Захарова не поменялась?

— Никаким образом. Никаких разговоров на эту тему не было. Да и со стороны представителей Михаила Ефремова и не прозвучало никаких предложений.

Можно было бы о чем-то говорить, если бы деньги предлагал виновный, или он хотя бы извинился. Но Ефремов же говорит, что ни в чем не виноват. Ну, а в таком случае зачем же ему платить? И как можно принимать деньги от человека, который не признает свою вину?

Ранее в СМИ сообщалось, что несколько томов этого уголовного дела будут направлены в прокуратуру. Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации.