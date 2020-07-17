6 миллионов за сумочку: Калашникова, Топурия и Кравец показали свои сокровища на видео

Хорошая новость для модниц! Из-за пандемии цены на самые дорогие сумки в мире упали вдвое.

Так, по данным аналитиков консалтинговой компании Knight Frank, стоимость самой дорогой модели коллекционной сумочки Hermеs на аукционах снизилась с 200 тыс. долларов (14 млн руб.) до 85 тыс. долларов (6 млн руб.).

Но что случилось с сумками? Они ведь не стали от карантина хуже, да и ковидом они не болеют! Оказалось, что состоятельные покупатели из-за карантина не получили возможность осмотреть, пощупать примерить к образу коллекционную модель. Ведь весь мир перешел в режим онлайн. А переплачивать за «кота в мешке» никто не собирается.

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Teleprogramma.pro выяснила, как относятся к такой новости наши знаменитости – певица Кэти Топурия, актриса и модель Анна Калашникова и светская львица Алена Кравец, которых по праву считают звездными модницами.

Кэти Топурия: «В коллекции есть крокодиловая сумочка стоимостью 40 000 евро»

Кэти призналась, что от сумки из коллекционной модели Hermes за сто тысяч долларов явно не откажется.

«Если какой-то человек хочет выделиться, то он идет на такие маневры и может подарить дорогую сумку. В моей коллекции, конечно, есть дорогая крокодиловая сумочка стоимостью 40 тыс. евро (3,2 млн руб.). Но она тоже мне подарена. А самая любимая – бренда Kelly – стоит 7 тыс. евро (560 тыс. руб.)», — поясняет Кэти Топурия.

Алена Кравец: «Люблю бренды Hermes и Dior».

Алена Кравец признается, что сумки – это ее фетиш. И если цена на них снижается, то дива отправится их cкупать. Но все же предполагает, что настоящий ценопад на сумочки произойдет к осени.

«В моей коллекции есть и сумки стоимостью 50 тыс. долларов (3,5 млн руб.). Зная мою любовь к этим аксессуарам, мне часто дарят их, в том числе и индивидуальные сумки, например, обшитые камнями. Это настоящий эксклюзив. Самая дорогая сумочка в моей коллекции – как раз бренда Hermes — стоит около 80 тыс. долларов (5,7 млн руб.)», — говорит Алена Кравец. – Также люблю бренд Dior. Кстати, раньше мне нравились большие сумки, а теперь я полюбила миниатюрные сумочки».

Анна Калашникова и ее автомобиль сумочек

Анна Калашникова призналась, что рада такому снижению цен на сумочки. Кстати, специально для Telepogramma.pro Анна продемонстрировала больше десятка ультрадорогих сумочек, которые хранятся на заднем сиденье ее автомобиля.

Актриса и светская львица давно отдает предпочтение бренду Hermes, (у нее несколько сумок этой фирмы разных цветов) при этом, не забывая о Chanel и Louis Vitton.

Однако назвать стоимость самой дорогой сумочки в своей коллекции Анна затруднилась, отметив, что эти аксессуары ей дарят. И она особо не смотрит на ценники, а просто радуется подарку. А особенно в тех случаях, когда его преподносит любимый мужчина.