6 миллионов за сумочку: Калашникова, Топурия и Кравец показали свои сокровища на видео
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6 миллионов за сумочку: Калашникова, Топурия и Кравец показали свои сокровища на видео

Знаменитости рассказали Teleprogramma.pro, сколько готовы потратить на любимые аксессуары.

6 миллионов за сумочку: Калашникова, Топурия и Кравец показали свои сокровища на видео
Анна Калашникова и певец Вахтанг Каландадзе. Фото: Владимир Веленгурин. Архив «КП»

Хорошая новость для модниц! Из-за пандемии цены на самые дорогие сумки в мире упали вдвое.

Так, по данным аналитиков консалтинговой компании Knight Frank, стоимость самой дорогой модели коллекционной сумочки Hermеs на аукционах снизилась с 200 тыс. долларов (14 млн руб.) до 85 тыс. долларов (6 млн руб.).

Но что случилось с сумками? Они ведь не стали от карантина хуже, да и ковидом они не болеют! Оказалось, что состоятельные покупатели из-за карантина не получили возможность осмотреть, пощупать примерить к образу коллекционную модель. Ведь весь мир перешел в режим онлайн. А переплачивать за «кота в мешке» никто не собирается.

Teleprogramma.pro выяснила, как относятся к такой новости наши знаменитости – певица Кэти Топурия,  актриса и модель Анна Калашникова и светская львица Алена Кравец, которых по праву считают звездными модницами.

Кэти Топурия: «В коллекции есть крокодиловая сумочка стоимостью 40 000 евро»

Кэти призналась, что от сумки из коллекционной модели Hermes за сто тысяч долларов явно не откажется.

Кэти Топурия. Фото
Кэти Топурия. Фото: Иван Вислов. Архив «КП»

 «Если какой-то человек хочет выделиться, то он идет на такие маневры и может подарить дорогую сумку. В моей коллекции, конечно, есть дорогая крокодиловая сумочка стоимостью 40 тыс. евро (3,2 млн руб.). Но она тоже мне подарена. А самая любимая – бренда Kelly – стоит 7 тыс. евро (560 тыс. руб.)», — поясняет Кэти Топурия.

Алена Кравец: «Люблю бренды Hermes и Dior».

Алена Кравец признается, что сумки – это ее фетиш. И если цена на них снижается, то дива отправится их cкупать. Но все же предполагает, что настоящий ценопад на сумочки произойдет к осени.

Алена Кравец. Фото
Алена Кравец. Фото: личный архив

«В моей коллекции есть и сумки стоимостью 50 тыс. долларов (3,5 млн руб.). Зная мою любовь к этим аксессуарам, мне часто дарят их, в том числе и индивидуальные сумки, например, обшитые камнями. Это настоящий эксклюзив.

Самая дорогая сумочка в моей коллекции – как раз бренда Hermes — стоит около 80 тыс. долларов (5,7 млн руб.)», — говорит Алена Кравец. – Также люблю бренд Dior. Кстати, раньше мне нравились большие сумки, а теперь я полюбила миниатюрные сумочки».

Анна Калашникова и ее автомобиль сумочек

Анна Калашникова. Фото
Анна Калашникова. Фото: Лариса Кудрявцева. Архив «ЭГ»

Анна Калашникова призналась, что рада такому снижению цен на сумочки. Кстати, специально для Telepogramma.pro Анна продемонстрировала больше десятка ультрадорогих сумочек, которые хранятся на заднем сиденье ее автомобиля.

Актриса и светская львица давно отдает предпочтение бренду Hermes, (у нее несколько сумок этой фирмы разных цветов) при этом, не забывая о Chanel и Louis Vitton.

Однако  назвать стоимость самой дорогой сумочки в своей коллекции Анна затруднилась, отметив, что эти аксессуары ей дарят. И она особо не смотрит на ценники, а просто радуется подарку. А особенно в тех случаях, когда его преподносит любимый мужчина.

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