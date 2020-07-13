«Опростоволосилась»: Немоляева вспомнила, как Рязанов взял ее без проб в «Служебный роман»

Светлана Немоляева в свои 83 года продолжает сниматься в кино. По ее стопам пошел сын Александр Лазарев. Он тоже стал артистом. Сама актриса пережила карантин. Она призналась, что с нетерпением хочет вернуться к работе. Долго отдыхать звезда советского кино устала. Она хоть и не потеряла зарплату из-за самоизоляции, но сидеть без дела не привыкла. В новом интервью Светлана Владимировна призналась, что в начале карьеры ей редко доставались роли в кино. Ей было сложно пройти пробы. А вот в театре ее карьера процветала.

По словам актрисы, удары судьбы не влияли на ее характер. Она принимала происходящее, как данность, поэтому в свое время смирилась и была уверена, что не будет блистать в кино.

«Меня совершенно без проб позвал Эльдар Рязанов на роль Рыжовой в „Служебный роман“. Да, думаю, пробы я бы провалила. У меня уже был неудачный опыт на „Иронии судьбы…“: восемь проб одна хуже другой, я там опростоволосилась и с большим треском провалилась. Но Эльдар Александрович с интересом ко мне относился и хотел меня снимать — еще с тех времен, когда он принес пьесу в театр и я сыграла там главную роль. Он был в восторге, ему очень нравилась моя работа», — вспомнила Немоляева.

По ее словам, она за ночь прочитала сценарий и сразу сообщила режиссеру, что скорее всего провалит пробы. Однако Рязанов объяснил, что проб не будет, так как ему разрешили, что было редкостью в советское время, брать тех актеров, которых он сам хочет видеть в своем кино. Немоляева заверила, что сниматься у Рязанова для нее было удовольствием. Она впервые все делала правильно и наслаждалась процессом, пишет издание «7 Дней».

Теперь в копилке Светланы Владимировны более 100 работ. Она играет в театре, а также только за 2019 год отметилась в двух кинокартинах «Дипломат» и «Формула любви». Супруг актрисы, Александр Лазарев, несколько лет назад ушел из жизни. Но актриса не скучает в одиночестве, у ее наследника с женой Алиной есть 30-летняя дочка Полина и 20-летний сын Сергей.