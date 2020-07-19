Согласны на «лимончик»: как у артистов снизились гонорары за выступления в онлайн-режиме

Востребованные артисты сумели адаптироваться к ситуации с отменой концертов, корпоративов и прочих массовых выступлений.

Звезды перешли в онлайн-режим, также некоторые развлекают небольшие компании на свежем воздухе. В деньгах, конечно, артисты потеряли, но в суровое карантинное время они согласны на все. Ну почти на все.

Ведение мероприятия в режиме онлайн — 1,6 млн руб.

Иван Ургант из дома по видеосвязи провел выпускной для студентов Уральского федерального университета.

Узнать гонорар Урганта можно было на сайте госзакупок: услуги звезды в качестве ведущего обошлись в 1 595 750 рублей. Если бы на это мероприятие Иван Андреевич полетел в Екатеринбург, то гонорар был бы другим — почти 4 миллиона рублей.

Онлайн-заказники клиентам обходятся в 2 раза дешевле по сравнению с обычными ценами, таким образом, средняя цена шоу — один миллион рублей.

За «лимончик» экс-звезды КВН, Comedy Club и другие очень известные артисты разговорного жанра могут устроить онлайн-смехопанораму и для одного богача, и для внушительной компании.

Онлайн-концерт — 2 — 5 млн руб.

За минувшие три месяца многие артисты давали онлайн-концерты на различных интернет-площадках. К примеру, 10 июля пел Сергей Шнуров и группа «Ленинград», гонорар за онлайн-выступление составил 5 миллионов рублей.

А у Полины Гагариной расценки на виртуальные концерты в два раза ниже. Похожий разброс тарифов и у других артистов: от двух миллионов за концерт Татьяны Булановой до пяти миллионов за выступление Басты.

Концерт на открытом воздухе — от 500 тыс. руб.

Рэпер Джиган на волне востребованности после псевдо-развода уже порадовал небольшую порцию зрителей концертом на свежем воздухе. Его гонорар — миллион рублей.

Наташа Королева, выступив под открытым небом, получила вдвое меньше. А вот Григорий Лепс ценник не сильно снижает. За гонорар, немногим превышающий 4 миллиона рублей, он отработал концерт, который устраивали в Подмосковье на огромной площадке автомобильного полигона — зрители размещались в собственных авто.

Говорят, что в регионах постепенно возвращаются шумные и богатые праздники — юбилеи, свадьбы — с участием звезд. Но артисты запрещают себя снимать на таких мероприятиях — боятся огласки и критики.

Видеопоздравление — 50 — 100 тыс. руб.

Пока артистам делать нечего, они готовы записать поздравление (или извинение) от имени щедрых поклонников.

К примеру, накосячил некий богатенький Вася и хочет красиво извиниться за свои действия — артист поможет. Само собой, готова звезда и записать поздравление для мамы, бабушки или жены с днем рождения.

Именное видео записывается быстро, а после получения гонорара пересылается заказчику. Звезды первой величины такими вещами пока не занимаются, а вот, скажем, Наргиз или Любовь Успенская могут за 30 — 50 тысяч рублей что-то подобное записать. Тысяч за сто можно уговорить сделать такое видео Татьяну Буланову или Татьяну Овсиенко.

Билет на онлайн-концерт — от 200 рублей

Большинство концертов в онлайн-пространстве для зрителей были бесплатными. Гонорары артистам оплачивали организаторы, спонсоры. Но на некоторые выступления нужно было приобретать в сети билеты.

Так, на концерт Антона и Виктории Макарских или Татьяны Булановой можно было приобрести билет за 200 — 300 рублей. Были и дополнительные опции. К примеру, электронный автограф и групповая встреча со звездой на онлайн-конференции после концерта стоили 5 тысяч рублей.