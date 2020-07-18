Под жаркими лучами солнца: громкие романы лета-2020, о которых говорили миллионы

Разводов этим летом в мире знаменитостей было много, но и романов вспыхнуло немало. Некоторые пары все еще скрывают свои отношения, другие, не стесняясь, светятся от счастья.

Знойные «дочки»

Будете в Крыму, присмотритесь, нет ли за соседним столиком звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного с большой компанией. На Черное море 32-летний Прилучный укатил на машине с детьми и новой подругой, звездой сериала «Папины дочки» 34-летней Мирославой Карпович.

Напомним, Прилучный расстался с женой Агатой Муцениеце полгода назад. Пара за последние годы несколько раз расходилась и вновь пыталась жить вместе. Недавно развод оформили официально. Экс-супруги стараются сохранить дружеские отношения, чтобы воспитывать детей вместе, поэтому Агата отпустила 7-летнего Тимофея и 4-летнюю Мию с папой на море.

В социальные сети регулярно поступают видеоновости от Прилучного и К°: каждый день Павел арендует катер и с детьми и Мирославой выезжает в открытое море или на дикие пляжи, чтобы быть подальше от назойливого внимания обывателей. Время покажет, насколько продолжительным окажется постразводный роман красавчика мажора.

А вот у другой «папиной дочки», 25-летней Лизы Арзамасовой, и 46-летнего Ильи Авербуха, похоже, все серьезно. Пара на прошлой неделе наконец-то перестала шифроваться, и их теперь можно встретить в обнимку на летних верандах дорогих ресторанов. «Да, у нас с Лизой отношения, но никаких комментариев не будет!» — заявил нам Авербух.

Илья после развода с Ириной Лобачевой 13 лет скрывал свои отношения с женщинами. Все вокруг шепчутся: если уж призер Олимпиады-2002 решил рассекретиться, значит, на этот раз все серьезно! Авербух — холостяк завидный, владелец ледовой империи, продюсер и организатор крупных спортивных (и не только) мероприятий всероссийского масштаба. Наследник у него один — 16-летний сын Мартин, который живет с отцом.

Арзамасова играет в театре, снимается в кино, является попечителем благотворительного фонда «Старость в радость». С Ильей Лиза познакомилась, когда каталась в «Ледниковом периоде».

Возвращение дяди Степы

Старожилы «Дома-2» помнят, как больше десяти лет назад Степан Меньщиков крутил любовь с Аленой Водонаевой и Викторией Боней. Затем он ушел с проекта, женился, завел детей, развелся. И вот Степа возвращается в прошлое — 43-летний Меньщиков снова на проекте и снова строит любовь.

Для спасения рейтингов продюсеры периодически приглашают в «Дом-2» старых участников. Меньщиков пришел со своей новой невестой Ангелиной — уже беременной. Кстати, 7 июля парочка поженилась. Зачем Степану «Дом-2»? Все просто: платят ему там нормально — по слухам, около 150 тысяч рублей в месяц.

Сакс-символ и ягода-малина

Этим летом не только спортсмены и актеры не в силах сопротивляться сильным чувствам. 58-летний саксофонист Игорь Бутман наконец-то чувствует себя счастливым после двух нервных разводов. Народный артист России сообщил, что встретил женщину своей мечты. «Она красивая, очень хорошо готовит, — сообщил Бутман. — Пишу для нее вальс!» Артист с такой нежностью говорит об избраннице, что, кажется, вот-вот поведет ее в загс. А 54-летняя певица Валентина Легкоступова неделю назад свадьбу уже сыграла — случилось это в Сочи. Третий раз замуж исполнительница «Ягоды-малины» вышла после недавнего знакомства в соцсетях с бизнесменом Юрием Фирсовым. Юрий устроил банкет по поводу бракосочетания на собственной яхте.