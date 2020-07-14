«Скажут, что Йося снова жалуется»: Пригожин и другие звезды о второй возможной волне коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что вторая волна коронавируса может захлестнуть Россию уже осенью. При этом чиновник призвал правительство больше не возвращаться к режиму самоизоляции и другим ограничениям. Как отметил депутат, согласно ряду исследований, в период карантина около 30 % людей находились на грани нервного срыва.

Готовы ли отечественные знаменитости снова принять бой и встретиться лицом к лицу с коронавирусом? И как они пережили период нынешней пандемии? На эти вопросы звезды ответили в интервью Teleprogramma.pro.

Валерий Сюткин: «Будем сидеть на месте»

«Я никогда не комментирую того, чего изменить не могу. Если ударит вторая волна, то снова будем сидеть на месте. Тем более, в июле уже началось какое-то оживление, — говорит Валерий Сюткин. — В ноябре у меня запланированы два концерта: в Питере и в Москве. Считаю, что нужно переживать трудности по мере их поступления. Ведь может произойти что угодно. Вспомните поговорку: «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах»

— Тяжело ли вам было переживать первую волну коронавируса?

— Да нет. Я писал новые песни, программы, строил планы, занимался семьей. Бездеятельность для меня гораздо опаснее, чем оторванность от привычного – мы всегда ищем какие-то новые формы. Чтобы сохранить здоровье, нельзя впадать в уныние. Ищем возможности улыбнуться. Тепло и солнечно – вот и замечательно.

Иосиф Пригожин: «Будет осень – будет пища».

«Точно не хочу быть гадалкой. Будет осень – будет пища. От нас с вами эта ситуация точно не зависит. Я даже не хочу что-то говорить, а то скажут, что Йося снова жалуется на последствия коронавируса, — комментирует Иосиф Пригожин. — А ведь это трагедия для нашей экономики. Поначалу это даже вызывало веселье. А сейчас наступил критический момент, что стало вызывать раздражение». больше по теме Выявлен коронавирус: Дмитрий Колдун госпитализирован в клинику в Минске Певец почувствовал недомогание. Врачи диагностировали у него CoViD-19.

Прохор Шаляпин: «Я буду все равно носить маски»

«Я думаю, что Геннадий Онищенко прав. И вторая волна пандемии неизбежна. Я недавно разговаривал с Леной Лениной, которая находится на Кипре, и она говорит, что в Европе уже начинается этот процесс. Лично я все время буду носить маски, я их люблю носить, несмотря на то что в России отменяется масочный режим, — говорит Прохор Шаляпин. — Но я надеюсь, что вторая волна коронавируса не будет такой агрессивной. И вирус все же немного ослабнет»

— Что было самым тяжелым в период нынешней пандемии?

— Не хватало тактильных ощущений: увидеть человека, обняться с ним, посидеть.

— А если наступит вторая волна коронавируса, не возникало ли у вас мысли пересидеть ее где-то за границей?

— Это же общемировая проблема. Какой в этом смысл? В России меня хотя бы вылечат. А если я куда-то поеду, то не факт, что я там буду кому-то нужен, понимаете. Мы всегда думаем, что где-то будет лучше, но это не так.

— Но ведь в Канаде живет ваша девушка?

— А как я к ней поеду, если все границы закрыты? Она недавно мне присылала из Нью-Йорка интересное видео, как она сняла яхту и гуляла там. И сказала: «Прилетай ко мне». Ну а как же я прилечу? Если только на частном борте. Например, такой перелет на Кипр стоит 3 000 евро. То есть, люди скидываются, и частный самолет летит. Я надеюсь, конечно, что с 1 августа границы откроют, но не испытываю особых страданий по этому поводу. Россия у нас большая! Собираюсь отдохнуть в Сочи, улетаю туда уже с 13 июля. Хотя говорят, что сейчас там аншлаг.

А мы же желаем Прохору Шаляпину и остальным спикерам здоровья и приятного отдыха!