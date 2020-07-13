«С Максимом у нас все нормально»: Нино Нинидзе посмеялась над выдумками критиков

13 июля отмечает свой день рождения подруга Максима Виторгана актриса Нино Нинидзе. Для нее это совсем не грустный праздник. Жизнь актрисы насыщена событиями и поэтому грустить некогда.

Так, в этом году Нино снялась сразу в двух новых фильмах: «Карамора» Данилы Козловского и «Золотое кольцо» режиссера Шоты Гамисонии.

А сейчас, отдыхая от съемочного процесса, занимается делами житейскими – обустраивает свою квартиру.

Накануне дня рождения, актриса пообщалась с корреспондентами Teleprogramma.pro.

— Нино, как собираетесь отметить свой день рождения?

— Как обычно – никак. Никогда заранее не планирую празднование своего дня рождения. Хотя бывает, что за день до этого события меня посещает какая-то мысль. И для этого у меня есть друзья.

— Какой подарок хотели бы получить?

— Меня постоянно спрашивают: «А что ты хочешь? А что тебе подарить?» И поскольку сейчас я занимаюсь обустройством своей квартиры, то я говорю: «Да подари горшок с цветами, подушку или еще какой-нибудь предмет быта». На самом деле никаких грандиозных желаний у меня нет.

— Наверняка, ждете подарка от еще одного важного человека…Приоткройте, пожалуйста, завесу тайны по поводу своей личной жизни и отношений с Максимом Виторганом…

— Да Господи. Вся страна уже приоткрыла. С Максимом у нас все нормально.

— Поговорим о творчестве. Недавно вы снялись в фильме «Золотое кольцо» — о парах, путешествующих по этому знаменитому туристическому маршруту. Какие места вы могли бы порекомендовать всем отдыхающим?

— К сожалению, у меня была съемка только в одном месте – в Суздале. Это не очень далеко, поскольку мы ехали на поезде лишь пару часов.

— А в ходе съемок не возникало нештатных ситуаций?

— Одну сцену, которую мы снимали летом, мы потом переснимали зимой. В тот период я уже снималась в другом фильме, носила темные волосы и была намного худее. В общем, мы с моим партнером по роли уже потеряли летний лоск.

— Как к вашим работам относится мама – знаменитая актриса Ия Нинидзе?

— Моя мама, как и все мамы, любит, обожает и каждый раз сходит с ума (смеется). Абсолютная мама, которая видит свою дочь в телевизоре.

— Дает вам какие-то профессиональные советы?

— Да я их и не спрашиваю. В глобальном смысле – никогда, ни в тот период, когда я поступала в институт, ни в тот момент, когда уже начала работать.

— В Инстаграме вы демонстрируете роскошную фигуру. Как поддерживаете себя в такой хорошей форме?

— Стараюсь питаться нормально. Во время карантина я, конечно, поправилась на пару килограммов, как и все нормальные женщины.

Но когда я вошла в ритм, это все потерялось. Большую роль здесь играет генетика. Мои мама и папа – очень подтянутые люди. Но генетику тоже нужно поддерживать.

— А в летний отпуск собираетесь? Нужно же продемонстрировать на пляже свою фигуру…

— Какой отпуск? О чем вы? Я специально ничего не планирую, чтобы мои планы не нарушались.

Редакция Teleprogramma.pro поздравляет актрису с днем рождения и желает ей счастья как в творческой, так и в личной жизни. И чтобы ее планы никогда не нарушались!