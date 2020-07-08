Семейный альбом Жанны Фриске: 7 ярких мгновений из жизни певицы

Певица умерла от онкологической опухоли пять лет назад. Время летит, через два месяца в первый класс идет ее единственный сын Платон Шепелев. Жанна не успела выйти замуж за его папу, не успела увидеть, как ее малыш учится читать и писать.

Теперь Дмитрий Шепелев старается за двоих. Отец делает все, чтобы сын чувствовал, что его мама незримо рядом: «Пусть он и не может ее обнять, но она у него есть». Вспоминаем яркие моменты короткой жизни Жанны.

Жанне 12 лет. Когда родители просят, она нянчится с младшей сестрой Наташей. Жанна — из двойни, у нее был брат, мальчик умер через два дня после рождения.

Самая популярная мальчиковая группа «Иванушки International» и девчонки из «Блестящих» дружили не только на гастролях. Самым близким человеком для Жанны в группе была Ольга Орлова.

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Жанна за кулисами держится на удачу за животик беременной Юлии Началовой. После 30 лет она мечтала о ребенке.

Позже, когда певица узнает о своей беременности, признается: «Ребенок для меня долгожданный и желанный, но, скажем так, незапланированный».

Жанна нравилась мужчинам. С хоккеистом Александром Овечкиным у нее был роман, который вспыхивал дважды. Сначала они заметили друг друга на съемках шоу «Большие гонки», но вскоре спортсмен увлекся коллегой Жанны — Ксенией Новиковой. Спустя два года они опять начали встречаться. А потом звезды остались друзьями.

Через неделю после первого свидания Шепелев позвал Жанну в Берлин на концерт группы Jamiroquai. Потом всю ночь они катались по клубам Берлина. Эта парочка любила улетать на выходные подальше от любопытных глаз — в Париж, Стамбул, на озеро Комо. Дмитрий называл любимую Анной — после того, как Жанна однажды призналась: «В крещении я Анна».

Жанна с мамой, сестрой и сыном спустя год борьбы с неизлечимой болезнью. Ей стало лучше, и семья сняла дом под Юрмалой. В Латвии Жанна и Дима крестили сына и запланировали свадьбу. Но не успели осуществить задуманное — через полгода певице станет хуже.

Дмитрий Шепелев старается не показывать лицо сына, чтобы не привлекать лишнее внимание. 1 сентября мальчик пойдет в первый класс частной школы в центре Москвы, где годовое обучение стоит 1,4 млн руб. Дмитрий старается не проморгать интересы сына и развивать их.

В свои юные годы мальчик увлечен группой «Нирвана» и рок-музыкой в целом. Отец устроил ему поход на репетицию настоящей рок-группы, подарил электрогитару.

У гражданской жены Шепелева — дизайнера Екатерины есть дочь, ровесница Платона. На вопросы о том, не заменила ли Катя мальчику маму, Шепелев отвечает отрицательно: «В этой ситуации я и мама, и папа».