Адвокат Ефремова Эльман Пашаев: «Михаил еще не отошел от шока, а семья погибшего рвется в бой за деньги»

Следствие по смертельному ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается (вся предыстория — на teleprogramma.pro). Дело резонансное, поэтому к нему повышенное внимание, а значит, циркулирует множество слухов.

Позицию артиста в разговоре с журналом «Телепрограмма» поясняет его адвокат Эльман Пашаев.

О деньгах

В прессе писали о том, что Михаил Ефремов ради выплаты компенсации родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова продает свои дома в Юрмале. Но семья погибшего отказалась получать деньги до суда — будут требовать материальную компенсацию в процессе. Судебная практика показывает, что суммы выплат по решению суда всегда ниже тех, что предлагают потерпевшим до разбирательств.

«Речи о продаже домов не было. Михаил глубоко верующий человек, он реально сильно переживает. Хотел помочь семье материально не для того, чтобы потом они пришли и сказали: «Пожалуйста, не наказывайте его!» Он думает, что, если поможет материально, то ему будет легче морально. Конечно, мнение потерпевших всегда влияет. Но чтобы «меньше дали», нужно работать адвокату. Я знаю, как это сделать в рамках закона.

Суд примет решение. Это не умышленное преступление. Есть определенные моменты, о которых я пока говорить не могу. Но будет такая сенсация, вы себе не представляете.

Что касается суммы компенсации, посмотрим, что в суде заявят. На практике это 500, 700, 800 тысяч рублей. Не более миллиона. Царство небесное погибшему Сергею Захарову. Но у него на иждивении не было несовершеннолетних детей, больных, это не молодая семья. Если по-человечески сесть за стол переговоров, то могли бы получить намного больше. Я неоднократно звонил, предлагал встретиться».

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О новом потерпевшем

На прошлой неделе стало известно, что в деле появился четвертый потерпевший — старший сын погибшего Сергея Захарова. Если у вдовы, брата и младшего сына погибшего один адвокат на всех, то Виталий нанял собственного — поговаривают, что он готов к переговорам о получении компенсации до суда.

«Вроде бы старший сын Виталий готов к диалогу. Посмотрим… Что касается других членов семьи, то народ видел, как они по телеканалам бегали, деньги собирали. Я же знаю, сколько они получали за каждый поход [на ТВ]. Ничего не вижу плохого в том, чтобы давать интервью, но они превратили эту историю в коммерческий объект.

Рассказывают, что не нуждаются в материальных выплатах. При этом видно, что люди скромно живут. И потом жена, с которой [Захаров] 22 года совместно не жил, раз — и объявляет себя на всю страну потерпевшей. За 20 лет практики впервые встречаю, чтобы каждый из семьи просто рвался в бой за деньги».

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Об арестантском быте

Актер ждет суда под домашним арестом, общается только с родней, следователем и адвокатом. Смотрит телевизор — на выходных болел за «Спартак». У Ефремова обострились хронические болячки.

«Я попросил его новости не смотреть. По телевизору включает «Культуру» и спортивные каналы — он же любитель футбола. Интернет запрещен, у него есть простой пластмассовый телефон за 500 рублей с фонариком. Общается по нему со мной, следователем, родней и сотрудниками ФСИНа, которые за ним наблюдают. Жена поддерживает Михаила. Сын старший Никита такой молодец — общается с отцом, находит нужные слова. И Николай тоже приходит… Не спрашивал у Михаила, принимает ли он какие-то лекарства. Но, к сожалению, у него много заболеваний, а он отказывается от врачей. Последний раз, когда ему было плохо с сердцем, я ему рассказал, что при любом серьезном недомогании сразу вызываем врача, это не нарушение домашнего ареста. А он ничего не хочет».

Об обвинениях

Говорили, что представители артиста обзвонили десятки адвокатов, но все отказывались по этическим причинам — мол, зачем защищать артиста, угробившего человека. Однако Эльман Пашаев говорит, что первый и единственный звонок по защите Ефремова был сразу ему — они давно знакомы с Михаилом. Ефремов записал видеообращение, где просил прощения за ДТП, каялся в том, что сел пьяным за руль. Но во всех ток-шоу его продолжали обвинять в том, что он не извинился перед родней погибшего.

«Как он может лично извиняться, если человек под домашним арестом? Ему же нельзя по телефону общаться. Я сам неоднократно через журналистов передал эти слова Михаила, я сам записал для YouTube видео. Это же конкретно для семьи Сергея Захарова было записано. Михаил до сих пор еще не отошел от шокового состояния…»